الإمارات العربية المتحدة: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة محمد سعيد سلطان النعيمي في وظيفة "وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة".

وخلال سنوات خبرته المهنية الممتدة لأكثر من 20 سنة، شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية في مجال الزراعة والأمن الغذائي بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنصب وكيل مساعد للخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إضافة إلى مناصب أخرى في مؤسسات متنوعة منها جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

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