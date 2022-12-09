الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة/ فراس عبدالكريم حسن الرمحي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

تولى سعادة/ فراس الرمحي خلال مسيرته المهنية وخبرته الممتدة لأكثر من 26 عاماً عدد من المناصب في المجال المالي، حيث يتمتع بخبرة في إدارة الأصول وتمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وقد شغل منصب رئيس تنفيذي بشركة أبوظبي للاستثمار، وكان مستشاراً لرئيس مجلس إدارة مصدر.

كما شغل سعادته منصب رئيس الدائرة المالية بمركز خدمات المزارعين، ونائب رئيس تنفيذي لشركة كاب ام للاستثمارات، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تمويل من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية.

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