الإمارات العربية المتحدة – أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ويضم المجلس كلاً من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، وسعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

ويعمل المجلس على تطوير السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية لدولة الإمارات، والإشراف على تنفيذ الخطط والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة، وتعزيز منظومة العمل الإنساني الدولي للدولة، بما يعكس نهج الدولة الراسخ في دعم المجتمعات والشعوب حول العالم، وبناء علاقات الشراكة والتعاون الدولي في هذا الشأن.

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