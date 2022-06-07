خلال استقباله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" بالقاهرة:

القاهرة - استقبل معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" بمقر البرلمان العربي في القاهرة، وذلك في إطار مشاركته في منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وخلال اللقاء، أشاد "رئيس البرلمان العربي"، بالجهود التي تبذلها مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية" من أجل دعم العمل العربي المشترك، انطلاقاً من خبرتها العريقة في العديد من المجالات التي تخدم المصالح العربية الحيوية، كما أكد على حرص البرلمان العربي على تفعيل التعاون مع المجموعة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

كما تطرق الرئيس العسومي إلى بعض مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها تنظيم مؤتمر عربي ودولي كبير حول قضية الأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، استناداً إلى الخبرة الكبيرة لمجموعة "أبوغزاله العالمية" في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله حرص مجموعته على تفعيل التعاون مع البرلمان العربي، باعتباره ممثل الشعوب العربية، مشددا على حرص المجموعة على تسخير إمكانياتها لتعزيز التعاون مع البرلمان في العديد من المجالات، ومن بينها التحول الرقمي في العمل البرلماني، والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتنظيم دورات تدريبية ومعرفية حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني.

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