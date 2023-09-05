باريس: التقى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم مع وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا ، حيث جرى مناقشة حملة إساءة استخدام الإنترنت التي تؤثر بشكل كبير على رياضة السيارات والسائقين. وأثنت كاستيرا على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الدولي للسيارات -الذي يتخذ من باريس مقراً له -في إدارة رياضة السيارات في العالم.

وأكدت كاستيرا على الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية في مواجهة الجرائم الالكترونية ، حيث يدرس البرلمان الفرنسي جدياً إصدار قانون لمكافحة جميع أشكال الإساءة في الرياضة وخاصة من خلال الإنترنت.

ومن جانبه، أعرب محمد بن سليم عن امتنانه للوزيرة الفرنسية على هذا الترحيب الحار وعلى النقاش البناء. وأكد على أهمية العمل مع الحكومة الفرنسية في تطوير رياضة السيارات.

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