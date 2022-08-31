ضمن زيارة رسمية شهدت عقد لقاءات واجتماعات لتعزيز أطر الشراكة

دبي: بحثت معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا في اجتماع مع وفد رسمي من حكومة دولة الإمارات، تطورات تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي التي وقعتها حكومتا البلدين في مايو الماضي، بهدف تعزيز تبادل المعارف ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، وبناء قدرات الكوادر الحكومية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي.

ضم الوفد الإماراتي سعادة عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسعادة مبارك سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى صربيا، ورقية البلوشي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية وبرنامج التبادل المعرفي الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي وما حققته الحكومتان خلال 3 أشهر من إطلاقها، وسبل تفعيل محاور التعاون العشرة، وتسريع العمل على إنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة المرتبطة بها.

وأكدت آنا برنابيتش أن صربيا والإمارات تتشاركان الرؤى والأولويات للمستقبل، في مجالات الرقمنة، والاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، والعلوم، وكل ما يمكن أن يساعد صربيا على أن تصبح مجتمعا للتنمية القائمة على الابتكار، وقالت إن تبادل الخبرات والمعرفة مع الإمارات يمثل أهمية كبيرة لتعزيز مكانة صربيا في مجالات البحث والعلوم والتعليم والابتكار، مشيدة بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين.

من جهته، أكد عبد الله ناصر لوتاه حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي البناء الهادف لتبادل ومشاركة المعارف والخبرات والتجارب الحكومية الناجحة، تجسيداً لتوجيهات القيادة بتوسيع مجالات التعاون العالمي والتبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وقال عبد الله لوتاه إن الاجتماع مع رئيسة وزراء جمهورية صربيا تطرق إلى ما تم إنجازه منذ توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي في مايو الماضي، وما شهدته الأشهر الثلاثة الماضية من تنظيم نحو 20 ورشة عمل شارك فيها مئات الموظفين الحكوميين، وشهدت إنجاز أكثر من ألف ساعة تدريبية، وتناول الخطوات المقبلة لتفعيل كافة محاور الشراكة وأهم المبادرات والمشاريع التي سيعمل الجانبان على تنفيذها.

وشهدت الزيارة الرسمية تنظيم عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة صربيا، إضافة إلى جولات وزيارات معرفية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية شهد في 12 مايو الماضي، توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين الإمارات وصربيا، التي وقعها معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا.

وتركز الاتفاقية على 10 محاور رئيسية للتعاون لتعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات، تشمل: الحكومة الرقمية، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والابتكار، وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والصناعات الإبداعية والسياحة، والتعليم، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر، أن "برنامج التبادل المعرفي الحكومي"، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وتشرف على تنفيذه وزارة شؤون مجلس الوزراء، يتكون من 3 محاور رئيسية، هي تطوير الأفراد، وتطوير طرق وأدوات المعالجة، وتطوير الأنظمة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي، لرسم مسارات المستقبل وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات التي ستواجه الحكومات بالاستفادة من التجارب الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في الإدارة الحكومية.

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