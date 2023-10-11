أكدت معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا أن تغيُّر المناخ يشكل تحدياً وتهديداً كبيراً للبشرية وكوكب الأرض، وأن مواجهة هذا التحدي تتطلب عملاً فعّالاً وطَموحاً من جميع الدول، من خلال تسريع تعزيز كافة جوانب مساهماتها المحددة وطنياً لعام 2030، بما يساهم في تحقيق الأهداف بعيدة المدى لاتفاق باريس.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية في نقاشها مع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة تسريع الجهود العالمية لتحفيز التقدم في جميع عناصر العمل المناخي، وأهمية دعم جهود الحد من الانبعاثات من خلال انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، مع مراعاة معالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانتقال، وضمان إسهامه في خلق فرص عمل مجدية.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تقديرها لما أنجزته دولة الإمارات، والدور الريادي لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في تنفيذ رؤية القيادة في الإمارات وتنسيق جهود الدولة الهادفة لبناء عملية تفاوضية تهدف إلى الاتفاق على خطة واضحة لتسريع التقدم، من خلال إنجاز عملية عالمية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، تضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وتحتوي الجميع في منظومة العمل المناخي. جدير بالذكر أن COP28 سيعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وبهذه المناسبة، ستقيم إيطاليا مساء الأول من ديسمبر في دبي حفلاً موسيقياً لأوركسترا "تياترو ألا سكالا" العالمية احتفاءً بالصداقة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتشجيعاً للوفود في COP28 على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

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