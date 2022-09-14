المنامة، مملكة البحرين: أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين لهيئات وشركات حكومية أهمية مضاعفة العمل لدعم خطط التطوير في منطقة جنوب غرب مملكة البحرين والتي أصبحت تستقطب العديد من المشاريع النوعية والاستراتيجية الكبرى والتي يستوجب معها تعزيز المساعي لمواكبة المستجدات التنموية، وذلك بما يحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وعقد كل من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض والسيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة والدكتورة ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض الواقع تحت إدارة ASM Global والسيد شاين تشالمرز الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة والسيد ماركو دن أودن المدير العام لمنتجع جميرا خليج البحرين اجتماعاً مشتركاً لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة فيما بين الجهات التي يمثلونها بهدف الإسهام بإيجابية في تهيئة الأرضية المناسبة لمواصلة هذه الوتيرة من التطوير والإنجاز للفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، رحب السيد أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة إدامة بالرؤساء التنفيذيين، معرباً عن تطلعه لتعزيز الفرص المتاحة للاستثمار في هذه المنطقة الحيوية من مملكة البحرين التي تشهد تحولاً كبيراً على صعيد الأنشطة والبنية التحتية، وتحتضن بعض أهم نقاط الجذب في مجال السيارات والترفيه والسياحة، مؤكداً في هذا الجانب على أهمية توسيع آفاق العمل المشترك بين هذه الجهات. وبموجب ذلك سيتم الاجتماع بشكل دوري وتعيين ممثلين لهذه الجهات للتواصل من أجل الاطلاع على آخر المستجدات مثل دعم الأنشطة المشتركة وتسهيل حركة التنقل للزوار في هذه المنطقة بين هذه الجهات وإمكانية تقديم عروض ترويجية مشتركة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض الخطط الاستراتيجية السنوية الخاصة بكل جهة بهدف تنسيق الجهود، وأكد الأعضاء على أن المشاريع الاقتصادية في القطاعين العام والخاص شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل مرونة الأنظمة والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها مملكة البحرين للاستثمار والتي تشكل فرصاً واعدة لحياة أكثر تطوراً ورفاهية على جميع الأصعدة.

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إيمي ڤايا

المدير الإقليمي - مملكة البحرين

شركة Perceptions

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عن إدامة

شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) هي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. ودأبت شركة إدامة منذ تأسيسها في عام 2006م بهدف إدارة وتنمية محفظة عقارية متنوعة، على ترسيخ مكانتها لتكون إحدى الشركات العقارية الرائدة للتطوير العقاري في المملكة. وبفضل التزامها الراسخ بمبادئ تأسيسها في الجودة والكفاءة والاستدامة، وتماشيًا مع أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في مباشرة عملياتها، تسعى شركة إدامة جاهدةً لتطوير قطاع عقارات متنوع وحيوي في البحرين، حيث ستتضمن محفظة "إدامة" مشاريع في قطاعي الترفيه والصناعة.