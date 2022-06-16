





مؤتمر الزفاف العالمي يقام في إمارة رأس الخيمة في عام 2023 دعماً لزخم نموها المتسارع

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" في "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات" من 1 إلى 3 مارس 2023. وخلال أيامه الثلاثة، سيجمع المؤتمر نخبة من شركات تنظيم حفلات الزفاف؛ وخدمات الضيافة؛ ومجالس السياحة، وعدد من خبراء السفر؛ وموردي خدمات حفلات الزفاف من مختلف أنحاء العالم ضمن منصة شاملة لمختلف الأطراف المعنية بتنظيم حفلات الزفاف.

وبناءً على النجاحات التي حققها المؤتمر في دوراته السابقة، تم تصميم اليومين الأول والثاني اللذان سيقامان بحضور شخصي بهدف توفير بيئة مثمرة لتبادل المعارف والخبرات الشاملة وتأسيس علاقات التعاون والشراكة، والمشاركة في جلسات وندوات حوارية ملهمة، والاستماع إلى آراء مجموعة متميزة من المتحدثين الرسميين؛ والاستمتاع بطيف واسع من النشاطات الترفيهية. وسيشهد اليوم الأخير من المؤتمر انعقاد حفل توزيع جوائز "أبيكس" (APEX)، التي تحتفي بالمواهب الاستثنائية والمبادرات الخلاقة والجهود الحثيثة للعاملين في قطاع تنظيم حفلات الزفاف في الإمارة.

وسيتسنى للمشاركين في المؤتمر الاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي توفرها إمارة رأس الخيمة، والتي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات تنوعاً وجمالاً في المنطقة، وتحتضن مجموعة واسعة من أماكن الجذب والتجارب الفريدة التي تتنوع من الكثبان الرملية المذهلة والجبال الشاهقة إلى الشواطئ ذات المياه المتلألئة. وعلاوة على امتلاكها طيفاً واسعاً من عروض الضيافة وقربها من أوروبا وآسيا وأفريقيا، تعتبر رأس الخيمة وجهة مثالية لاستضافة حفلات الزفاف ومختلف الاحتفالات، وهو أمر يعزز مكانتها كوجهة رائدة لإقامة حفلات الزفاف.

وفي هذا السياق، قال إياد راسبيه، المدير التنفيذي لتطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات لدى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يعتبر قطاع تنظيم حفلات الزفاف أحد مجالات النمو الرئيسية في إمارة رأس الخيمة، وتسعدنا استضافة النسخة الحادية عشرة من مؤتمر ’إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف‘ في الإمارة. ولاشك أن رأس الخيمة تقدم وجهات طبيعية ساحرة وعلامات فندقية عالمية المستوى وبنية تحتية رائدة، وبذلك تعد أحد أكثر الوجهات جاذبية وخياراً مفضلاً لتنظيم حفلات الزفاف وفعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ونتطلع قدماً لاستضافة المزيد من هذه الفعاليات المرموقة التي تمنحنا فرصة مثالية لاستعراض المزايا الاستثنائية التي توفرها رأس الخيمة كوجهة مميزة لإقامة حفلات الزفاف".

كما أضاف ريشيكيش شيتي ، الرئيس التنفيذي لشركة 'إكزيتو' ومؤتمر 'إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف': “نحن متحمسون لإعادة المؤتمر إلى رأس الخيمة في عام 2023 بعد 9 إصدارات في جميع أنحاء العالم وأيضا لجلب أكثر من 350 منظم حفلات زفاف من 50 دولة مختلفة لهذه النسخة. ويبدو أن أعمال وحفلات الزفاف قد عادت مزدهرة بجانب الأعمال التجارية المرتبطة بها في غضون عامين من الأحداث المؤجلة.ونحن نتطلع إلى جعل هذا الإصدار الأكثر نجاحًا وأكبر حدث لمؤتمرات الزفاف بين الشركات حتى الآن ".

ويشكل تنظيم النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف" أحدث إضافة إلى محفظة الفعاليات المرموقة التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، وتشمل القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي التي استضافتها الإمارة في عام 2021؛ وفعاليات "قمة العرب للطيران" التي استضافتها للعام الثاني على التوالي بعد تحقيق نسختها الأولى لنجاح لافت، إلى جانب عدد من حفلات الزفاف الكبيرة في عام 2022.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر إكزوتيك لمنظمي حفلات الزفاف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.weddingplanningconference.com/

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حول هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو عام 2011 كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة، وتسعى إلى تطوير البنى السياحية التحتية للإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه والأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها. ولتحقيق هذه الأهداف، حصلت الهيئة على تفويض حكومي يتيح لها إصدار التراخيص وتنظيم ومراقبة قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول رأس الخيمة، يرجى زيارتنا على المواقع الإلكترونية التالية:

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حول "إكزيتو"

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