خلال زيارة لمقر "هواوي" في الصين

شنجن، غوانغدونغ، جمهورية الصين الشعبية: زار وفد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جمهورية الصين الشعبية. ورافق معالي الطاير كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية"، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي. وخلال زيارته مقر شركة "هواوي" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في شنجن، غوانغدونغ، اجتمع معالي سعيد الطاير مع عدد من كبار المسؤولين في الشركة، واطلع على أحدث تقنيات ومنتجات ومرافق الشركة. إضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و"هواوي".

اجتماعات

عقد معالي الطاير اجتماعاً مع جيو بينغ، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لا سيما في مجال تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. كما سلط الاجتماع الضوء على الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من أضخم مركز بيانات أخضر على مستوى العالم وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، والذي نفذه مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ"ديوا الرقمية"، بالتعاون مع "هواوي"، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

كما التقى معالي الطاير تشارلز يانغ، رئيس قسم خدمات التسويق والمبيعات العالمية في "هواوي ديجتال باور"، حيث ناقش الاجتماع التحول الرقمي في قطاع المؤسسات الخدماتية وتجربة "هواوي" في التحول الرقمي. واجتمع معالي الطاير كذلك مع صن فويو، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال هواوي لرقمنة الطاقة الكهربائية، حيث سلط معالي الطاير الضوء على استراتيجية الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وناقش الجانبان أحدث التطورات في التحول الرقمي في شبكات الطاقة.

مذكرة تفاهم

بحضور معالي سعيد محمد الطاير، وقعت "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي العالمية" لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات تسريع عجلة التحول الرقمي وإزالة الكربون، وتطوير شبكة اتصالات الطاقة المستقبلية، بما يدعم جهود الهيئة في مسيرة تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني. وقد وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس مروان بن حيدر؛ وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

زيارات

زار معالي الطاير والوفد المرافق قاعة معرض إديسون حيث اطلع على أحدث منتجات "هواوي ديجتال باور"؛ وقاعة معرض هواوي للتحول الرقمي للشركات؛ وقاعدة أنتوشان، مقر شركة "هواوي ديجتال باور"؛ ومتجر هواوي الرئيس في شنجن، بانتيان.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسرنا تقوية أواصر التعاون الاستراتيجي والبنّاء مع شركة هواوي انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، ويدعم هذا التعاون استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. ونعمل مع شركة "هواوي العالمية" على تبادل أفضل الممارسات والتجارب، وتطوير تقنيات وحلول جديدة من شأنها تعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء، لتحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات، خاصة مع رفع مستوى الطموح المناخي في الدولة، واقتراب موعد استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، في نوفمبر المقبل، والتي ستشهد إنجاز أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ."

وأضاف معالي الطاير: "نحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة وشركة "هواوي العالمية" والتي أثمرت عن تعاون مهم في مجال التحول الذكي وتبادل أفضل الحلول والتجارب والممارسات العالمية لا سيما في مجالات الابتكار والتقنيات الإحلالية والشبكات الذكية والتحول الرقمي والأتمتة والمنصات السحابية والذكاء الاصطناعي وأمن البيانات وإدارة البيانات الضخمة وغيرها. ونحرص على الاستفادة من أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ونسعى لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الخدمات الرقمية."

من جهته، قال جيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات: "يسعدنا توطيد أواصر علاقاتنا وتعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال اتفاقية العمل الجديدة. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، نلتزم في هواوي بتقديم حلول رائدة في مجال الطاقة الرقمية الرائدة على مستوى العالم، نأمل أن تسهم بتعزيز مستوى الاستدامة وحياة المقيمين في دبي، وأن نقدم من خلالها نموذجاً يحتذى به لمستقبل نقل الطاقة في المنطقة. وبتعاوننا المتواصل وتضافر جهود العمل المشترك مع شركاء استراتيجيين كهيئة كهرباء ومياه دبي، سنكثف جهودنا لنكون محوراً حيوياً لدعم التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق نهج مستدام يتماشى مع الأهداف المستقبلية لحيادية الكربون واستخدامات الطاقة النظيفة."

تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في شبكة اتصالات قطاع الطاقة، شبكة اتصالات الإرسال (شبكة متعددة المستويات)، شبكة اتصالات التوزيع، خدمة التحول الرقمي للطاقة الكهربائية، منصة الذكاء الاصطناعي للطاقة الكهربائية، فحص خطوط نقل الطاقة والمحطات الفرعية، إنترنت الأشياء والصيانة، تكامل وإدارة موارد الطاقة الموزعة، تعزيز القدرة الرقمية لتحقيق الحياد الكربوني، مراكز البيانات، شبكة الشحن، والنظام الذكي للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة.

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-انتهى-