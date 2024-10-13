الكويت: اختتمت ديليفرو بالتعاون مع وزارة الصحة في الكويت والديوان الوطني لحقوق الإنسان حملة تطعيم الإنفلونزا التي تهدف إلى حماية صحة سائقيها. قدمت المبادرة، التي أقيمت الأسبوع الماضي، لقاحات إنفلونزا مجانية لسائقي ديليفرو، استعدادًا لموسم الشتاء القادم.

كجزء من هذه الحملة، قدمت وزارة الصحة لقاحات الإنفلونزا المجانية، بالإضافة الى إرشادات قيمة حول كيفية التعامل مع أعراض الإنفلونزا بشكل فعال. تم إطلاع السائقين على أفضل الممارسات للبقاء بصحة جيدة خلال موسم الإنفلونزا، وتمكينهم من تقليل مخاطر الإصابة والحفاظ على سلامتهم طوال الأشهر الباردة.

علقت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر، قائلة: "تعد حملة تطعيم الإنفلونزا هذه جزءًا من مهمتنا الأوسع لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة السائقين. نشكر وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان على دعمهما وخبرتهما في إنجاح هذه المبادرة. سائقونا هم العمود الفقري لعملياتنا، وضمان سلامتهم أمر بالغ الأهمية لاستمرار نجاح أعمالنا والمجتمعات التي نخدمها".

وأشادت عنان المطوع، مدير إدارة البحوث والدراسات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بالمبادرة قائلة: "إن ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن فخورون بدعمنا لشركة ديليفرو في هذه الحملة. من خلال توفير لقاحات الإنفلونزا والموارد التعليمية، نأمل أن نكون قد ساهمنا في رفاهية السائقين الذين يعملون بلا كلل لخدمة مجتمعاتنا".

عززت حملة تطعيم الإنفلونزا التزام ديليفرو المستمر برفاهية السائقين. من خلال التعاون مع وزارة الصحة والديوان الوطني لحقوق الإنسان، تفي ديليفرو بالتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لسائقيها.

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حول ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو و جريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٣,٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥,٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.

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