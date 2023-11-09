خدمات وحلول مبتكرة من دو للمساهمة في تعزيز مكانة مجمع دبي الرقمي كأول مدينة ذكية متكاملة في الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وواحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن تعاونهما لتوسيع الخدمات الذكية المقدمة في مجمع دبي الرقمي بالواحة. ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تعزيز مكانة مجمع دبي الرقمي كأول مدينة ذكية متكاملة في الإمارة من خلال توفير تجارب رقمية متميزة تحدث تحولات إيجابية في حياة القاطنين والزوار والموظفين العاملين في المجمع.

وسيضيف مجمع دبي الرقمي من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول التي توفرها دو أكثر من 20 خدمة ذكية إلى محفظته الحالية التي تضم 60 خدمة ذكية. وستمكن الخدمات الذكية الجديدة واحة دبي للسيليكون من تبني نموذج أعمال مبتكر يوفر منصة شاملة ومتكاملة وسريعة الاستجابة لإدارة عمليات المنطقة والارتقاء بمستوى التجارب التي يقدمها مجمع دبي الرقمي.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في دو: "تماشياً مع مهمتنا كمزود رقمي رائد لخدمات وحلول الاتصال المتكاملة، نواصل في دو ترسيخ مكانتنا في طليعة الابتكار التكنولوجي لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن البنية التحتية الرقمية المتطورة هي العمود الفقري لأي مشروع ناجح، وبالنسبة لمجمع دبي الرقمي، فإن وجود مثل هذه البنية التحتية سيسهم بدور حيوي في إنشاء مدينة ذكية ومتصلة بكافة أبعادها ومستوياتها. وتعكس شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون التزامنا بتوفير تقنيات وحلول رقمية متطورة ليس فقط لتحسين مستوى التجارب التي يقدمها مجمع دبي الرقمي، بل أيضاً للارتقاء بجودة حياة سكان إمارة دبي وزوارها."

وسيساهم تطوير خدمات المجتمع الذكي في مجمع دبي الرقمي في إحدث تحولات إيجابية ملموسة في تجارب الحياة اليومية. وستشمل الخدمات المدعومة بتقنيات وحلول متقدمة، اللافتات وشاشات تحديد الطريق، وحلول مواقف السيارات الذكية، والدخول الذكي، وشبكات الاستشعار اللاسلكية، وخدمات البوابة المجتمعية الشاملة وغيرها المزيد.

ومن جانبه قال عبد الجليل محمد العباسي، نائب رئيس أول التخطيط والتصميم في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "نحرص في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لنقدم لشركائنا التجاريين وأصحاب الأعمال أفضل الخدمات والحلول التي من شأنها المساهمة في تعزيز تجاربهم وضمان حصولهم على قيمة مضافة. ويعكس تعاوننا مع دو لتوفير تجارب رقمية متطورة لروّاد الأعمال وموظفي وسكان وزوار مجمع دبي الرقمي بواحة دبي للسيليكون، التزامنا بتقديم خدمات ذكية عالمية المستوى تتماشى مع مكانة المجمع كأول مدينة ذكية متكاملة في دبي."

وفي الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، أكد عبد الجليل أن المبادرات الرقمية الشاملة في واحة دبي للسيليكون تهدف إلى رفع مستوى كفاءة العمليات وتعزيز ممارسات الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وبموجب هذه الاتفاقية، أشرفت دو على توفير المتطلبات والاحتياجات الرئيسية للمشروع، بما في ذلك مساحة الموقع المشترك وخوادم استضافة البيانات، وهياكل الشبكات الثابتة، واتصالات الألياف الضوئية، وشبكة الاتصال اللاسلكي WiFi UAE، وتقنيات العمل عن بُعد، وأجهزة شبكة الاستشعار اللاسلكية لمراقبة جوانب مختلفة مثل مستويات الضوضاء وجودة الهواء وجودة المياه والفيضانات والطقس وحركة المرور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً دمج خدمات الاتصالات الصوتية (الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت).

ولضمان إدارة عمليات المنطقة بكفاءة، عملت دو على تنفيذ مجموعة من الحلول والأنظمة مثل حلول إدارة الطاقة للمؤسسات، ونظام إدارة العمليات (OMS)، وأنظمة إعداد التقارير والتحليلات، وحلول تكامل تطبيقات المؤسسات، ونظام إدارة الشبكة، ونظام إدارة المباني المتكامل (IBMS).

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