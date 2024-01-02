أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسلم دولة قطر رئاسة المركز بدءاً من مطلع يناير 2024م.

وقد تسلم سعادة الاستاذ صالح بن حمد الشرقي ممثل دولة قطر رئاسة مجلس الإدارة في دورتها السنوية التي تبدأ مع بداية العام الميلادي وتستمر لمدة عام كامل، وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات قادة دول مجلس التعاون.

ونوه الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بالسجل الحافل لدى الاستاذ صالح الشرقي في مجالات العمل التجاري والتحكيم والإدارة، وبقدرته على إثراء مسيرة عمل المركز وتطوير استراتيجية عمله ونقله إلى مصاف مراكز التحكيم المتقدمة في العالم.

ولفت د. آل حمد إلى أن الأمانة العامة بالمركز ستعمل وفق خطة التحول الاستراتيجي على تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.

يشار إلى أن الاستاذ صالح الشرقي يحمل بكالوريوس إدارة الأعمال وحاصل على الماجستير في إدارة الأعمال، ويتمتع بخبرة واسعة في إدارة التعامل مع المنظمات والمؤسسات المختلفة المعنية بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وحاصل على العديد من الشهادات التدريبية في مهارات القيادة الإدارية والإدارة، كما شارك في العديد من المؤتمرات والمعارض والدورات والبرامج وورش العمل المعدّة لكبار المسؤولين التنفيذيين داخل قطر وخارجها.

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