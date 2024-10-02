مناقشة التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية وأحدث مستجدات القطاعات المالية بما فيها التمويل الرقمي وتنظيم الأصول الافتراضية

بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص

استكشاف فرص التعاون في الأسواق المالية

محمد بن هادي الحسيني: الحوار يؤكد الدور المحوري للإمارات وسويسرا في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق النمو المستدام

أبوظبي: عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي السادس مع الاتحاد السويسري في أبوظبي، بهدف بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية والضرائب الدولية، وأحدث المستجدات في القطاعات المالية، لا سيما في قطاع التمويل الرقمي. كما تناول الحوار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وحضر الحوار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، وتم توقيع البيان المشترك للحوار المالي الاستراتيجي الإماراتي السويسري من الطرفين.

ومن الجانب الإماراتي حضر سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية.

وحضر عن الجانب السويسري، سعادة آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، والسيد غريغوريو بيرناسكوني المستشار الدبلوماسي لوزير المالية، والسيد رومان ستودر الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين السويسريين وعدد من ممثلي قطاع الأعمال.

شراكة بناءة

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب معالي محمد بن هادي الحسيني بمعالي دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري، والوفد المرافق لها، وأكد أن الحوار المالي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري يأتي تأكيداً على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى قيم التعاون والشراكة البناءة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية.

وقال معاليه: "لقد أثبت هذا الحوار على مر السنوات أنه منصة استراتيجية للتعاون الثنائي المتين، حيث يتيح لنا استكشاف سبل جديدة لتعزيز الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار. في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ولا شك أن هذه الحوارات تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم الابتكار وتطوير قطاعات حيوية مثل التمويل الرقمي وتنظيم الأصول الافتراضية."

وتابع معاليه: "إن الإمارات وسويسرا تجمعهما أهدافاً مشتركة في العديد من المجالات، لا سيما في مجالات الاستدامة المالية والابتكار. إن الحوار الذي عقدناه اليوم يأتي ليؤكد على الدور المحوري الذي يؤديه البلدان في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق النمو المستدام، وهو ما يعد فرصة هامة لدعم الأجندة العالمية للاستدامة، كما أن الحوار يمثل فرصة قيّمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو جانب حيوي لخلق بيئة مالية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة".

وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، وعلى الأفكار المبتكرة التي طرحوها والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين. وأكد معاليه أن الفرق المعنية ستواصل العمل لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت معالي دانييلا ستوفيل ديلبريت على أهمية الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات وسويسرا، مشيرة إلى أنه يمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية، وأضافت: "لقد حقق الحوار نجاحاً كبيراً حيث يساهم في تعزيز التعاون وبناء علاقات أقوى بين المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون بما يدعم فرص النمو في القطاع المالي".

جلسات

وشهد الحوار المالي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، استعراض التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والإقليمي بما فيها المتعلقة بمجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب آفاق اقتصادي البلدين على المستوى الكلي، ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالضرائب وتبادل وجهات النظر بشأن الضرائب الدولية، ومستجدات السياسات التنظيمية فيما يتعلق بالتمويل الرقمي بما في ذلك تنظيم الأصول الافتراضية، وتطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في الأسواق المالية.

وقد اتفق الجانبان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة التعاون الثنائي والدولي بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وتطويره، وتعزيز النظام المالي الدولي. وفي هذا الإطار، أكدت وزارة المالية الإماراتية والإدارة الاتحادية السويسرية حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال دعم استمرارية الحوار المالي واستخدامه كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي والابتكار في كلا البلدين.

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