ضمن خطة المرحلة الثانية من مشروع تطوير القوز الإبداعية

إطلاق مسار للتنقل يمتد بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع المرابع

ربط حافلات القوز مع محطة مترو الصفا

تحديد الهوية الخارجية على مداخل المنطقة والبدء بتنفيذها

دبي- الإمارات العربية المتحدة: في إطار تنفيذ خطة المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة القوز الإبداعية التي اعتمدتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، عضو مجلس دبي، في العام الماضي، أنجزت "دبي للثقافة" بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مشروع تحديد مسار المنطقة وإضفاء هوية مميزة للحافلات المخصصة لها، وذلك ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية لمنطقة القوز الإبداعية.

وأشار مروان النقي، مدير إدارة الاستراتيجية في هيئة الثقافة والفنون ومدير مشروع منطقة القوز الإبداعية، إلى أن هذا المشروع يأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي وتوفير المناخ الملائم والمحفز للمبدعين لخلق قيمة اقتصادية مضافة لإبداعاتهم عبر دمج الإبداع برؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية ذات مردود مميز. كما يندرج ضمن أولويات البنية التحتية لتوفير متطلبات التنقل المرن في منطقة القوز الإبداعية والمدرجة ضمن خطة تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تأسيس منظومة إبداعية متكاملة، ويلبي متطلبات المبدعين ورواد الأعمال الثقافية والإبداعية، وتعزيز قيمة المنطقة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لاحتضانهم من خلال العمل والعيش فيها".

وأضاف النقي: "تقدر دبي للثقافة شراكتها الاستراتيجية مع "طرق دبي" التي لعبت دوراً محورياً في تنفيذ هذا المشروع. وتشكل هذه الخطوة رافداً حيوياً لمنطقة القوز، وإضافة جديدة إلى ملامح المشهد الإبداعي المزدهر فيها عن طريق تخصيص هوية مميزة لمنطقة القوز تضفي لمسة جمالية عليها، وتغيير صورتها النمطية في أذهان الناس".

ومن جهته، قال حسين البنا، مدير إدارة تنفيذي للمرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات ونائب رئيس الفريق التنفيذي ورئيس فريق تطوير البنية التحتية لمنطقة القوز الإبداعية: "يسرنا الاعلان عن إطلاق مسار الحافلات في منطقة القوز الإبداعية بالشراكة مع "دبي للثقافة"، وتحديد خدمة جديدة للحافلات تربط محطة مترو الصفا مع منطقة القوز الإبداعية، ويأتي ذلك على هامش المرحلة الثانية من المشروع حيث تؤكد الهيئة حرصها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تخدم طموحات دبي لتكون في صدارة المدن على الأصعدة كافة، وعلى رأسها الثقافة والإبداع، وتعد هذه المبادرة واحدة من حزمة مشاريع تطوير البنية التحتية للتكامل بين مختلف وسائل المواصلات والتنقُّل المرن في منطقة القوز والتي تتضمن: إضافة مسارات للدراجات الهوائية ووسائل التنقل الفردية وبيئة صديقة للمشاة وجسر للمشاة بطابع جمالي خاص بالإضافة إلى تحديد وتنفيذ الهوية الخارجية على مداخل المنطقة ".

وأضاف البنا: " انتهت الهيئة من أعمال تنفيذ الهوية البصرية الجديدة للحافلات التي ستخدم المنطقة، بما يتناسب مع الطبيعة الإبداعية للمنطقة وإطلاق الخدمة الجديدة لتسهيل وصول الزوار إلى كافة الوجهات في المنطقة، وربط الخط مع محطة مترو الصفا لدعم استخدام المواصلات العامة التي توفرها الهيئة، كما يبلغ زمن التقاطر بين رحلاتها 12 دقيقة، ويمتد مسار الخدمة الجديدة في منطقة القوز الإبداعية ما بين ثلاث شوارع رئيسية وبطول 6 كيلومتر، هي: شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع المرابع".

يُذكر أن سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم شكلت في أبريل 2021 لجنة عليا لتطوير منطقة القوز الإبداعية برئاسة سموها، وضمت اللجنة أعضاء من الجهات الحكومية التي ستشارك في تنفيذ المشروع، وهي: طرق دبي، بلدية دبي، دبي للثقافة، دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مجموعة وصل لإدارة الأصول. وتم مؤخراً ضم شرطة دبي وهيئة دبي الرقمية والمكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى عضوية اللجنة.

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