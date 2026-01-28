دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دبي للتأمين عن إطلاق أول محفظة رقمية للأصول المشفّرة في قطاع التأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالشراكة مع زوديا كاستودي.

وتُمكّن المحفظة الرقمية الجديدة من استلام أقساط التأمين وسداد مطالبات التعويض باستخدام الأصول الرقمية المشفّرة بطريقة آمنة وشفافة، في خطوة تُعد محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي لقطاع التأمين، وترسّخ مكانة دبي للتأمين كشركة رائدة في حلول التأمين من الجيل الجديد.

ويمثل هذا الحل الأول من نوعه بنية تحتية منظَّمة تتيح لحاملي وثائق التأمين إجراء معاملاتهم باستخدام الأصول الرقمية بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والحوكمة والشفافية. كما يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتبسيط العمليات التشغيلية، ويعكس التزام دبي للتأمين بالابتكار في ظل مشهد مالي متطور ومتغيّر.

وقال السيد عبد اللطيف أبو قره، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين: "يمثل هذا الإطلاق لحظة مفصلية لنا وللقطاع التأميني في دولة الإمارات، فمن خلال إطلاق أول محفظة للأصول الرقمية لدينا، نعتمد الابتكار بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في الريادة بمستقبل التمويل الرقمي"

وأضاف: "بكوننا أول شركة تأمين تُمكّن استلام أقساط التأمين ودفع المطالبات عبر الأصول الرقمية من خلال محفظة رقمية آمنة، فإننا نعيد تعريف طريقة تقديم الخدمات التأمينية، مع التزامنا الكامل بالأطر التنظيمية ومعايير الحوكمة. ومع تحوّل الأصول الرقمية إلى جزء من الحياة المالية اليومية، نؤمن بأن لشركات التأمين دورًا أساسيًا في توفير الأمان، وتعزيز الحوكمة، وبناء الثقة في بيئة مالية متغيرة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بابتكار قائم على إدارة مخاطر راسخة، وامتثال تنظيمي، وقيمة مستدامة على المدى الطويل. ونحن فخورون بأن نكون من أوائل شركات التأمين التي تتخذ هذه الخطوة، ونعتبر هذا الإطلاق بداية لرحلة رقمية أوسع ستُسهم في إعادة تشكيل مستقبل حماية ودعم وخدمة عملائنا وشركائنا في السنوات المقبلة"

ومن خلال شراكتها مع زوديا كاستودي، تستفيد دبي للتأمين من منصة حفظ مؤسسية متقدمة مدعومة بهندسة أمنية عالية ومعايير امتثال عالمية.

وقال زين سورين، المدير التنفيذي التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في زوديا كاستودي:"يمثل إطلاق دبي للتأمين لمحفظة رقمية مدعومة بالأصول المشفّرة خطوة مهمة نحو دمج الأصول الرقمية في الخدمات المالية اليومية في منطقة الشرق الأوسط. ومع تسارع وتيرة اعتماد الأصول الرقمية، تحتاج شركات التأمين إلى بنية تحتية موثوقة تتيح لحاملي الوثائق إجراء معاملاتهم بثقة. ومن خلال شراكتنا مع دبي للتأمين، سيحصل العملاء على خدمات حفظ وضوابط مؤسسية تضمن أمان وشفافية وكفاءة عمليات دفع الأقساط وتسوية المطالبات باستخدام الأصول الرقمية"

ويعزز هذا الإطلاق مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المالية والابتكار الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الرقمي واستراتيجية البلوك تشين، ويعكس النهج المتقدّم للدولة في تنظيم التقنيات المالية الحديثة.

ومن خلال دمج قدرات الأصول الرقمية ضمن عملياتها التأمينية، تضع دبي للتأمين معيارًا جديدًا لقطاع التأمين في المنطقة، وتمهّد الطريق لتقديم خدمات تأمينية أكثر شفافية وكفاءة وجاهزية للمستقبل.

