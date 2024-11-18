ساهم الدور الاستراتيجي لمركز دبي للتحكيم الدولي في إنجاح أسبوع دبي للتحكيم، مما يُسلط الضوء على تأثيره المتنامي في مجال التحكيم الدولي والتزامه المستمر بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتحكيم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مؤسسة تحكيمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن دوره الهام في استضافة أسبوع دبي للتحكيم لهذا العام والذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 1500 مشاركاً، بما في ذلك محامون وممارسون وأصحاب مصلحة من جميع أنحاء العالم.

ويقدّم المركز دعماً استراتيجياً للجنة المنظمة لأسبوع دبي للتحكيم في التخطيط والتواصل وتنفيذ فعاليات الأسبوع، الذي يُعدّ أكبر اسبوع للتحكيم تشهده الإمارة حتى تاريخه، حيث استضاف 145 فعالية.

ونظم المركز مؤتمر خلال أسبوع دبي للتحكيم، بالتعاون مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي بعنوان: "تصميم مستقبل فض المنازعات – دور التكنولوجيا في دعم آليات التحكيم". وقد استقطبت هذه الفعالية أكثر من 350 من المحامين وممارسي وخبراء التحكيم وتضمن المؤتمر حلقتي نقاش مع نخبة من الخبراء حول أحدث التطورات التكنولوجية في مجال التحكيم تخللها مداولات حول دعم التكنولوجيا لأساليب فض النزاعات. وكيفية استفادة مؤسسات التحكيم والأطراف والمحامين والمحكمين من التكنولوجيا لإجراء تحكيم عادل وفعال.

وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: "يساهم أسبوع دبي للتحكيم بدورٍ بارز في تسليط الضوء على التزام المركز بأعلى مستويات التميز في فض المنازعات، ومع تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين لهذا العام، تؤكد دبي مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً لفض المنازعات، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز النمو التجاري والاقتصادي. أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا وامتناننا للمساهمات القيمة التي قدمها أعضاء اللجنة المنظمة لأسبوع دبي للتحكيم، إن تفانيهم وجهودهم المخلصة كان لها دور كبير في إثراء الفعالية من خلال النقاشات المعمقة والغنية".

وتضم اللجنة المنظمة لأسبوع دبي للتحكيم، روبرت ستيفن وريتا ساعود، ممثلين عن مركز دبي للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى خبراء مرموقين في مجال فض المنازعات مثل كريم ناصيف، والدكتور محمود حسين، وميشيل نيلسون، وناصيف بوملهب، وسامي طنوس، وسارة قليلات أرانجو.

ويواصل المركز تعزيز نموه في مجال التحكيم، كما يتضح من تقريره السنوي لعام 2023 الذي نُشر مؤخراً ويسلط التقرير الضوء على مستويات النمو في المركز للعام السادس على التوالي من حيث حجم القضايا وتوسع فريق العمل، حيث تم تسجيل 355 قضية جديدة في عام 2023، بزيادة قدرها 4.4٪ عن العام السابق، وبقيمة إجمالية للنزاعات تجاوزت 5.5 مليار درهم إماراتي (1.497 مليار دولار أمريكي). ومن أبرز وانطلاقاً من كونه مؤسسة التحكيم الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يلتزم مركز دبي للتحكيم الدولي بترسيخ مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للتحكيم. كما يسهم دعمه لفعاليات رفيعة المستوى مثل أسبوع دبي للتحكيم في مواصلة تمتين الإطار القانوني لدبي وتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

عن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) في عام 1994، ويعتبر أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كمؤسسة مستقلة وغير حكومية وغير ربحية، يقدم DIAC خدمات شاملة لفض المنازعات للأطراف في مختلف القطاعات على مستوى العالم. ومع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة، استمر المركز في التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي. منذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر. يلتزم المركز بحل المنازعات بكفاءة وحيادية، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة diac.com

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