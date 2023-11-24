يُعقد على مدار يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دبي لاستضافة مجموعة متميزة من خبراء حوكمة الشركات الدوليين في مؤتمر حوكمة السنوي بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات تحت عنوان “رأس المال والشركات، وكوب ٢٨"، وسيُعقد المؤتمر على مدى يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، في فندق دوست ثاني، وسيكون الحدث بمثابة منصة بارزة لقادة الحوكمة والخبراء وأصحاب الخبرات والتجارب الغنية للمشاركة في حوار عميق حول العلاقة الديناميكية بين النظم البيئية المالية، وإدارة الشركات، والحوكمة، بالإضافة إلى أجندة المناخ التحويلية "كوب ٢٨".

وأكد الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، على التزام المعهد بقيادة المحادثات المؤثرة التي ستشكل مستقبل حوكمة الشركات، وأعرب عن فخره بالكشف عن مشاركة مجموعة استثنائية من المتحدثين الخبراء وموضوعات اللجنة المثيرة للتفكير والنقاش الحيوي، في خضم مؤتمر الأمم المتحدة "كوب ٢٨" وتغير المناخ، حيث يكون لهذه النقاشات والأفكار مكانة مميزة وأهمية كبيرة في المساهمة في رسم الطريق إلى الأمام.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاش عامة وكلمة رئيسية، تم تنظيمها بعناية لتوفير رؤى غنية حول الموضوعات الملحة، ويمكن للحاضرين توقع مناقشات حول الرؤى الوطنية نحو الاقتصادات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور مجالس إدارة الشركات في استدامة الحوكمة، والاستفادة من الأصول المتنوعة، ومواءمة معايير استدامة الشركات، والمحاسبة المالية وضمان إعداد تقارير الاستدامة.

ومع وجود "كوب ٢٨" في المقدمة، يسعى المؤتمر إلى استكشاف كيف يمكن للشركات مواءمة استراتيجياتها مع أهداف المناخ مع الوفاء بمسؤولياتها في مجال حوكمة الشركات، ويوفر الحدث فرصة فريدة للمشاركين والمتحدثين للمساهمة في بناء حوارات بناءة وتبادل الخبرات والمساهمة في الخطاب العالمي حول ممارسات الأعمال المستدامة.

يؤكد مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات في دبي على دور دبي كمركز للمناقشات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، كما أنه يعزز مكانة حوكمة باعتبارها واضعة لمعايير الحوكمة العالمية. ويواصل المعهد الريادة في تطوير ممارسات حوكمة الشركات وتسهيل الحوارات التي تترك أثراً دائماً على مشهد الأعمال.

للتسجيل والحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر في مؤتمر حوكمة دبي ومنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات.

#بياناتشركات

- انتهى -

عن حوكمة

معهد حوكمة هو معهد عالمي لحوكمة الشركات، يعمل على تحسين ممارسات حوكمة الشركات للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسس معهد حوكمة في عام 2006 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والشفافية والمساءلة في الشركات. ويقدم معهد حوكمة خدمات المناصرة والتدريب والبحث والاستشارات للشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول ICGN (منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات)

بقيادة المستثمرين المسؤولين عن الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 77 تريليون دولار، والجمع بين الشركات وأصحاب المصلحة، تقدم منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات أعلى معايير حوكمة الشركات والإشراف على المستثمرين في جميع أنحاء العالم سعياً وراء خلق القيمة على المدى الطويل، والمساهمة في اقتصادات ومجتمعات صحية ومستدامة.

يعتمد برنامج العمل الدولي الشامل لـمنظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات على ثلاثة أهداف أساسية على النحو التالي:

التأثير: السياسة العامة والممارسة المهنية مع المعايير العالمية لحوكمة الشركات وإدارة المستثمرين.

الاجتماع: أحداث عالمية مؤثرة لتبادل المعرفة وبناء الشبكات والتعاون عبر أسواق رأس المال.

الإلهام: متخصصو الحوكمة والإشراف مع التوجيه والتعليم للسياسات والأنشطة والاستراتيجيات وإعداد التقارير الداخلية.

للحصول على معلومات حول الحدث الإعلامي أو أي استفسارات صحفية أخرى، يرجى الاتصال بـ Leanne Gouck – Leanne@saharapr.com