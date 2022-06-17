المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مارس 2022 تهدف إلى التقليل من استخدام عبوات البلاستيك ذات الاستعمال الواحد

دبي: في إطار مشاركتها في مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت شركة ميريكس للاستثمار أنها ساهمت في الحد من استخدام أكثر من 104 آلاف عبوة بلاستيكية، في حين تم استهلاك 52 ألف لتر من المياه من محطات المياه المركّبة في الوجهات التابعة لها؛ ذا بييتش، ولا مير، وسيتي ووك.

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميريكس للاستثمار: "بصفتنا الشركة المالكة والمشغلة لمجموعة من أبرز الوجهات العالمية في الهواء الطلق، فإننا نلتزم باستخدام وتصميم المساحات الحضرية بطرق حديثة ومستدامة من شأنها توفير مساحات نظيفة ومستدامة تساعد الناس على الاستمتاع بأجواء المدينة والمساهمة في حماية مستقبل الكوكب. وتأتي مشاركتنا في مبادرة ’دبي تبادر‘ للاستدامة في إطار التزامنا بنشر الوعي وغرس حس المسؤولية وتشجيع زوار وجهاتنا على التقليل من استخدام عبوات المياه البلاستيكية."

وتهدف المبادرة التي انطلقت في مارس 2022، إلى خفض نفايات عبوات المياه البلاستيكية المعدّة للاستخدام لمرة واحدة في المدينة عبر تشجيع الأفراد على استخدام عبوات المياه القابلة للتعبئة، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب المجانية والآمنة عبر تركيب واستخدام محطات مياه في أنحاء دبي وخلق ثقافة من الوعي حول بدائل البلاستيك وقضايا الاستدامة.

وبحسب التقرير الصادر عن المبادرة، حققت "سيتي ووك" أكبر وفورات في كمية عبوات المياه بين الوجهات الثلاثة عبر الحد من استخدام 41,254 عبوّة، حيث تم استهلاك 20,627 لتراً من المياه في المحطات المركّبة. بدورها، استطاعت وجهات "ذا بييتش" و"لا مير" الحد من استعمال 36,160 و26,806 عبوّة مياه بلاستيكية على التوالي، حيث أشار التقرير إلى استهلاك ما يقارب 18,080 و13,403 لتراً على التوالي من المياه من خلال المحطات الموزعة في كلتا الوجهتين.

وبشكل عام، أسهمت مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة حتى الآن في تركيب 35 محطة مياه، والحد من استخدام أكثر من مليون عبوّة مياه بلاستيكية، واستهلاك أكثر من 538 ألف لتر من المياه في أنحاء الإمارة.

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