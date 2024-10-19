دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "دبي الصحية"، مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024 بعرض تقديمي تحت عنوان "الابتكار في دبي الصحية"، وذلك بمشاركة كل من الدكتور ياسين حجيات، رئيس الابتكار والصحة الرقمية في دبي الصحية، و الدكتورة كليثم الشامسي، مدير إدارة تحليل البيانات في دبي الصحية، والتي قدمت من خلالها رؤى وبيانات قيّمة حول الابتكار في الرعاية الصحية.

واستعرضت الجلسة جهود دبي الصحية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في مجال رعاية المرضى، حيث شارك كل من الدكتور ياسين والدكتورة كليثم رؤاهم حول المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى.

وأكد الدكتور ياسين حجيات أن نظام "دبي الصحية" يتضمن عدة مراحل تبدأ من تقديم الرعاية، حيث يتم تحديد التحديات والفرص، مما يشجع على تعاون فريق متعدد التخصصات في مركز الابتكار لتطوير حلول فعالة. كما تسهم المشاريع في هذا المجال في تمكين أعضاء الفريق من اكتساب مهارات الابتكار والتفكير التصميمي، وتطوير الصحة الرقمية وإيجاد الأدلة العلمية.

وأضاف: "نسعى من خلال هذا النهج إلى ضمان تلبية احتياجات المرضى عبر ابتكارات عملية وفعالة، مع تعزيز التحسين المستمر والتكيف داخل نظام الرعاية الصحية، بما يتوافق مع مستهدفات دبي الصحية التي ترتكز على محاور الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء".

هذا واستعرضت دبي الصحية عدد من المشاريع في مجال التقنيات المبتكرة خلال مشاركتها في معرض جايتكس أبرزها تقنية الواقع الافتراضي، التي يعمل فريق الابتكار والصحة الرقمية في "دبي الصحية" حالياً على دراستها، وتهدف إلى تخفيف القلق والألم خلال الإجراءات الطبية. كما استعرض فريق الابتكار والصحة الرقمية بدبي الصحية دراسة للتحقق من دقة تكنولوجيا قياس ضغط الدم المتنقلة والقابلة للارتداء باستخدام الساعة الذكية، حيث جرى تقييم دقة هذه التقنية وفعاليتها في توفير قياسات ضغط الدم بشكلٍ مستمر، لتقدم بديلاً أكثر راحة من الطرق التقليدية. وقامت دبي الصحية باستعراض مشروع التوثيق الإكلينيكي وهو أداة مخصصة لتعزيز كفاءة التوثيق السريري من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للأطباء توثيق لقاءات المرضى شفهياً لتمكين الأطباء من قضاء المزيد من الوقت مع المرضى وتعزيز تجربتهم.

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