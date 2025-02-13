دورين بوغدان- مارتن

يسهم تحدي المدن الافتراضية في تعزيز التواصل مع الجيل القادم من قادة التكنولوجيا، لجعل الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية أكثر فائدة في تحقيق التنمية المستدامة

حمد عبيد المنصوري:

العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل ركيزة أساسية لمستقبلنا، وتعزيز الشراكات العالمية ضروري لضمان استثمار هذه الابتكارات لخدمة البشرية .

دبي، أعلنت دبي الرقمية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة، عن إطلاق أول تحدي عالمي للمدن الافتراضية، وهو مبادرة رائدة للاستفادة من العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل تسخير الابتكار لخدمة الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة وفي مقدمتها الشمول الرقمي.

يتوافق هذا التحدي مع الرؤية المشتركة لكل من دبي الرقمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز منظومة رقمية متكاملة تخدم البشرية. كما تجمع المبادرة عددًا من المنظمات العالمية البارزة، بما في ذلك المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وأوبن آند أجايل سمارت سيتي، ومدينة تامبيري، وجامعة برشلونة المستقلة.

حول هذا الحدث، قالت دورين بوغدان- مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات:

"إن المبتكرين الذين يشاركون في مسابقاتنا العالمية سوف يقدمون حلولًا تكنولوجية لتحسين حياة الناس في مجتمعاتهم وحول العالم. وسوف يسهم تحدي المدن الافتراضية في تعزيز التواصل مع الجيل القادم من قادة التكنولوجيا، لجعل الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية أكثر فائدة في تحقيق التنمية المستدامة."

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة العالمية للعوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي "استكشاف المدن الافتراضية": "تشكل العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لمستقبلنا، وتعزيز الشراكات العالمية أساسي لضمان استثمار هذه الابتكارات لخدمة البشرية. ويجسد تحدي المدن الافتراضية هذه الرؤية، ويعزز التزام دبي - من خلال دبي الرقمية وشركائها العالميين- باستشراف المستقبل. ونهدف من خلال توظيف الذكاء الجماعي وتعزيز التنافس الإيجابي إلى تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق ميثاق المستقبل وأهداف التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجميع".

ويهدف تحدي المدن الافتراضية إلى تحفيز الشباب والشركات الناشئة حول العالم لتطوير حلول إبداعية قائمة على العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمعالجة التحديات العالمية الملحّة عبر تقنيات رقمية هائلة. ومن خلال الاستفادة من إمكانات هذه العوالم الافتراضية، يسعى التحدي إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومعالجة الفجوات الرقمية، وخلق فرص رقمية جديدة للمجتمعات. ويتماشى هذا التحدي مع ميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي، لضمان مساهمة التقنيات الرقمية الناشئة في تحقيق تقدم عالمي عادل ومستدام.

وقد تم إطلاق التحدي رسمياً خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن القمة العالمية للحكومات في 13 فبراير 2025، حيث اجتمع كبار قادة العالم وصناع السياسات وخبراء الصناعة ورواد القطاع الأكاديمي لمناقشة مستقبل التحول الرقمي. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار المبادرة العالمية للعوالم الافتراضية والذكاء الاصطناعي - استكشاف المدن الافتراضية" التي تعمل كمنصة عالمية تهدف إلى تعزيز العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجعلها آمنة وقابلة للتشغيل البيني ومبتكرة، لخدمة الأفراد والشركات والخدمات العامة بثقة وأمان.

كما تمثل هذه المبادرة التزاماً جدياً بتوسيع دور العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما يتجاوز مجال الترفيه، حيث يتم توظيفها كمحركات أساسية للحوكمة المستدامة، والتعليم، والخدمات العامة، والتحول الصناعي. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي ودمج أحدث التقنيات، تسعى المبادرة إلى تشكيل مستقبل رقمي يتميز بالأخلاقية والشمولية والاستدامة.

وفي أول اجتماع للجنة التنفيذية للمبادرة في 10 فبراير 2025، أقر الأعضاء بيان الرؤية والرسالة، مؤكدين التزامهم بأن تكون العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي آمنة، وشاملة، ومستدامة على المدى الطويل. وقد تم اعتماد رؤية طموحة تحت شعار:

"العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ريادة مستقبل رقمي آمن، وشامل، ومستدام"، والتي تحدد المسار الاستراتيجي لدمج الذكاء الاصطناعي وتقنية التوائم الرقمية وإنترنت الأشياء والتجارب الانغماسية في تطبيقات عملية مؤثرة في العالم الحقيقي.

وأضاف سعادة حمد عبيد المنصوري: "يعكس هذا الإنجاز المهم التزامنا المشترك بتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية وتسخيرها لخدمة التطور العالمي وأود بهذه المناسبة دعوة الحكومات وقطاعات الأعمال والمؤسسات التعليمية وقادة التكنولوجيا من أجل تعاون أكبر يهدف إلى رسم ملامح مستقبل البيئات الرقمية بما يتماشى مع هذه المبادرة ومع الاتفاق الرقمي العالمي".

من جانبه قال سمير شوهان، مدير مركز الحوسبة الدولي التابع للأمم المتحدة: "تمتلك البشرية إمكانات هائلة لتسخير الذكاء الاصطناعي والعوالم الافتراضية من أجل مواجهة أكثر التحديات تعقيدًا في العالم. ومع ذلك، فنحن بحاجة إلى المزيد من الجهود والإبداع والأفكار المبتكرة من الجميع للمضي في هذا النهج العالمي."

وأضاف: "يشكل تحدي المدن الافتراضية فرصة رائعة لتطوير حلول مبتكرة من خلال العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى مشاركة واسعة من المبتكرين حول العالم ومن مختلف القطاعات."

يهدف هذا التحدي إلى ترسيخ العوالم الافتراضية والذكاء الاصطناعي باعتبارهما منصة القيادة التالية للتحول الرقمي، من خلال دمج تقنية التوأم الرقمي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الهائلة لدفع الحوكمة الحديثة والنمو الاقتصادي. كما يسعى إلى إشراك صناع القرار عبر استعراض الإمكانات التحويلية لهذا النظام الرقمي المتكامل.

وفي سياق استشراف المستقبل، تم الإعلان عن عقد النسخة الثانية من " يوم العوالم الافتراضية في الأمم المتحدة" يومي 11-12 يونيو 2025 في مدينة تورينو في إيطاليا. وخلال هذا الحدث، سيتم توزيع جوائز تحدي المدن الافتراضية، بمشاركة أكثر من 15 جهة تابعة للأمم المتحدة، لاستعراض التطبيقات العملية للعوالم الافتراضية في الحوكمة والتعليم والرعاية الصحية والتنمية المستدامة.

لمعرفة المزيد عن تحدي المدن الافتراضية التابع للأمم المتحدة، و" يوم العوالم الافتراضية في الأمم المتحدة"، و"المبادرة العالمية للعوالم الافتراضية والذكاء الاصطناعي"، يُرجى زيارة:

https://www.itu.int/metaverse/virtual-worlds

-انتهى-

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