دبي - سعياً لتعزيز دور الشباب في الابتكار وطرح الأفكار والمساهمة في قيادة مسيرة صنع المستقبل، أعلنت دبي الرقمية من منصتها ضمن جناح حكومة دبي في جيتكس جلوبال 2024 عن تشكيل مجلس شباب يضم عدداً من كوادرها الشابة، ويعمل وفق منهجية واضحة. جاء ذلك بناءً لقرار إداري أصدره المدير العام لهيئة دبي الرقمية سعادة حمد عبيد المنصوري بشأن "تشكيل مجلس شباب دبي الرقمية" يمثل مختلف مؤسسات الهيئة برئاسة ريم عمر الفلاسي، وخليفة جمعة بن ثالث نائب للرئيس، وعضوية كل من عبد الخالق مراد محمد، وميثاء ناصر مثنى ناصر، وبدر عبد الله خلف الغيث، ومريم سفيان بن سلوم الفلاسي، وحمده بن زايد الفلاسي وستتولى دور المنسق العام للمجلس إضافة إلى عضويتها.

وأشار سعادة طارق يوسف الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الهيئة بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في قيادة مسيرة التحول الرقمي انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وقال: "نؤمن في دبي الرقمية بمواهبنا الشابة المتميزة والمعطاءة وبدورها المحوري في صناعة المستقبل الواعد. واخترنا جيتكس جلوبال 2024 كمنصة مناسبة للإعلان عن تشكيل مجلس شباب دبي الرقمية، حيث يمثل جيتكس نافذة للمستقبل الذي سيقوده الشباب. وأضاف نلمس من خلال مؤهلات أعضاء المجلس طموحات ومهنية عالية مستمدة من إيمانهم بالوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا المجلس يأتي ترجمة مؤسسية للتوجهات الحكومية الداعمة للشباب وطاقاتهم، وسيسهم المجلس في تعزيز مساهمات الشباب في المشاريع المبتكرة، فضلاً عن تهيئة صفوف قيادية للمستقبل وتجهيزها لتولي المسؤوليات القادمة في عصر يقوم على سرعة التحولات والابتكار والمرونة والتفكير المستقبلي"، وقدم الجناحي شكره وتقديره لمجلس دبي للشباب الذي قدم كل الدعم والتعاون لتشكيل وحوكمة المجلس على النحو الأمثل.

من جانبه، أعرب حسن سبت رئيس مجلس دبي للشباب عن فخره بتشكيل مجلس شباب دبي الرقمية، وأكد على أهمية دور الشباب في تحقيق رؤية دبي المستقبلية، قائلاً: "تشكيل مجلس شباب دبي الرقمية هو خطوة مهمة نحو تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في رسم مستقبل التحول الرقمي في دبي. نحن في مجلس دبي للشباب نؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لتحقيق الابتكار والاستدامة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، وسنعمل جنباً إلى جنب مع زملائنا في مجالس الشباب الأخرى لتبادل المعرفة والخبرات، ودفع عجلة التطور الرقمي بما يحقق طموحات دبي وقيادتنا الرشيدة."

من جانبها قالت ريم عمر الفلاسي، رئيس مجلس شباب دبي الرقمية: "شرف كبير لي ولزملائي في المجلس أن نحمل مسؤولية المساهمة في صنع مستقبل دبي من خلال مجلس شباب هيئة دبي الرقمية. لقد تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن الابتكار والفكر الخلاق وروح الشباب تشكل معاً معادلة التعامل الذكي مع العصر بتقنياته وتغيراته. نحن ممتنون لقيادة الهيئة على هذه الثقة، وسنكون على قدر التوقعات بإذن الله، آخذين بعين الاعتبار ضرورة التواصل والتفاعل مع زملائنا في مجالس الشباب الأخرى في دبي ودولة الإمارات من أجل الاستفادة المتبادلة."

وبحسب قرار تشكيل المجلس فإن أهدافه تتضمن تعزيز دور الشباب في الابتكار وطرح الأفكار والبرامج المؤسسية في مختلف الجوانب المهنية والاجتماعية والوطنية التي تحقق طموحهم. كما تتضمن تشجيع الشباب على اقتراح التطويرات المحتملة على الخدمات المقدمة من دبي الرقمية بما يشمل التدريب وتعزيز بيئة العمل وذلك لخلق بيئة عمل متجددة تقوم على الفكر الخلاق.

حلقة شبابية بعنوان دور الشباب في التحول الرقمي بعصر الذكاء الاصطناعي

وتزامناً مع الإعلان عن تأسيس المجلس، نظمت دبي الرقمية بالتعاون مع مجلس دبي للشباب اليوم جلسة حوارية على منصتها في جيتكس جلوبال 2024 بعنوان دور الشباب في التحول الرقمي بعصر الذكاء الاصطناعي. شارك في هذه الجلسة كل من سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لهيئة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وسعادة اللواء خالد ناصر المرزوقي، مدير عام الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، والشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي، وسعادة طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي بدبي الرقمية، وسعادة الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في هيئة دبي الرقمية، وعلي الخاجة، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومدير هندسة البرمجيات وإدارة الجودة في هيئة دبي الرقمية، وغيث السويدي، مدير إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، وغيث مطر المزينة، مدير إدارة أول- إدارة المدينة الرقمية في هيئة دبي الرقمية.

وتناولت الجلسة 4 محاور هي وظائف المستقبل وكيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على وظائف الشباب، والاستعداد لهذه التغيرات، ومحور بناء ورفع الكفاءات، والذي سلط الضوء على المهارات الرقمية المطلوبة، وكيف يمكن للشباب تطويرها لمواكبة التطورات السريعة. أما المحور الثالث فكان عن أهمية البيانات ودور البيانات في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وكيف يمكن للشباب الاستفادة منها بشكل فعّال. واختتمت الجلسة بالحديث عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وأهمية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.

وسيعمل المجلس على تبادل المهارات والمعارف بين قطاعات الشباب على مستوى إمارة دبي، كما سيعمل على مناقشة المواضيع الشبابية المختلفة وتبادل وجهات النظر مع الجهات ذات الصلة بالتحول الرقمي. وسيدعو المجلس ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في اجتماعاته والمشاركة في المناقشات بهدف الاستفادة من الآراء المتعددة والخبرات المتخصصة. كما سيعمل المجلس على تنظيم الفعاليات الشبابية على مستوى الهيئة وعلى مستوى الإمارة، وتمثيل الهيئة في الفعاليات الشبابية التي تنظمها جهات أخرى، فضلاً عن قيامه بتمثيل الهيئة في مجلس دبي للشباب.

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