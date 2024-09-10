يونس آل ناصر: الاتفاقية تجسيد للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الحكومة والقطاع الأكاديمي في بناء الكفاءات وتعزيز مهارات المستقبل في كل المجالات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي

دبي - التزاماً منها بترسيخ نهج الابتكار وبناء الكفاءات للدفع قدماً بمسيرة التحول الرقمي، أعلنت دبي الرقمية عن إبرام شراكة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، بهدف تزويد الكفاءات العاملة في إمارة دبي بأحدث المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

في هذا السياق أطلقت كل من دبي الرقمية وجامعة روتشستر للتكنولوجيا برنامجين مبتكرين؛ الأول هو برنامج هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي، والثاني هو برنامج تطوير نماذج اللغة الكبيرة المخصصة.

يساعد هذان البرنامجان في إمداد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تلك التقنيات في المجالات المختلفة. ويمتاز البرنامجان بالمزج بين البُعدين النظري والتطبيقي بهدف استكشاف طيف واسع من الإمكانيات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة من تلك الإمكانيات لتحقيق الأهداف على المستويين المؤسسي والمجتمعي.

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية على الأهمية الاستثنائية لهذه الاتفاقية وهذين البرنامجين قائلاً: "نحن نعيش اليوم عصر البيانات الرقمية التي تشكل جوهر الاستراتيجيات العصرية الرامية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفاعلية والإنتاجية في شتى المجالات. ومما زاد من أهمية البيانات الرقمية ما يشهده العالم من تطور في مجال تحليل البيانات، وتعلّم الآلة، والتعلم العميق وغيرها من تجليات الذكاء الاصطناعي. في خضم هذا المشهد المتطور تبرز أهمية القطاع الأكاديمي، ممثلاً في هذه الاتفاقية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا، كما تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والجامعات على وجه العموم. هذه الشراكة أصبحت اليوم عنصراً مهماً لصنع المستقبل بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء المجتمع الرقمي وترسيخ مكانة دبي كعاصمة رقمية ونموذجا لمدن المستقبل."

بدوره قال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: "يعد مجال البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي في عصرنا الحالي من أهم الموارد التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات استراتيجية تساعد المؤسسات على التفوق في سوق العمل. ويكمن دور جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في مساعدة المؤسسات الحكومية لفهم أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بشكل نظري وعملي مما سيساعدهم في اتخاذ قرارات مؤثرة. وتشكل شراكتنا مع دبي الرقمية نموذج للشراكة المرجوة بين قطاعي العمل والتعليم بحيث يتعاون الجانبان لتطوير مهارات الموظفين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة مما سيسهم بشكل فعال تطور مكان عملهم ومجتمعاتهم".

من ناحيتها أشارت سارة الزرعوني مدير إدارة التخطيط والحوكمة في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء إلى أن الاتفاقية مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا تجسد اهتمام دبي الرقمية بمهارات المستقبل، ولا سيما في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وقالت: "تعكس هذه الاتفاقية استراتيجيتنا فيما يتعلق ببناء الإنسان وضرورة جعل الذكاء الاصطناعي مكوناً أساسياً من مؤهلات القوى العاملة، الأمر الذي يدعم مسيرة دبي الرقمية وطموحها بأن تكون عاصمة عالمية للتميز المبني على علم البيانات والذكاء الاصطناعي. إننا بهذين البرنامجين لا نستثمر في تعزيز مهارات العاملين فحسب، بل نسهم في بناء المشهد الرقمي لدبي كمدينة رائدة بين مدن المستقبل."

وتنسجم هذه الاتفاقية مع أهداف دبي في مجال تعزيز ثقافة الابتكار وتوظيف البيانات للدفع قدما بمسيرة التحول الرقمي عبر الاستفادة من أحدث التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يسهم في معالجة التحديات وخلق فرص جديدة للمستقبل.

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