تمكين قادة المستقبل ببرامج تدريب عملية إطلاق برامج "التغليف المثالي للاستدامة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت دبي الإنسانية وجامعة هيريوت وات دبي عن شراكة لتعزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة وتنفيذ حلول الاستدامة المبتكرة في القطاع الإنساني. ويمثل هذا التعاون منعطفاً بارزاً في جهود تعزيز التناغم التعليمي والعملي بين المؤسستين.

من جانبه، سلط جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، الضوء على أهمية هذا التعاون قائلاً: "من خلال الشراكة مع جامعة هيريوت وات دبي، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو بناء قطاع إنساني أكثر مرونة واستدامة. ونهدف معاً لتمكين الجيل القادم من القادة والمبتكرين الذين سيقودون التغيير الإيجابي في العالم."

وأعرب ماثيو سوكوماران، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة هيريوت وات دبي، عن حماسه للشراكة، مشيراً إلى أن: "جامعة هيريوت وات دبي ملتزمة بقيادة الابتكار وتعزيز تنمية المهارات عند الطلاب. وتتماشى هذه الشراكة مع دبي الإنسانية مع التزامنا بتزويد الطلاب بفرص قيّمة للتعلم التجريبي والمساهمة في التأثير المجتمعي الأوسع وذلك من خلال الحلول المستدامة."

تم تصميم هذه الشراكة للاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدى كل من دبي الإنسانية وجامعة هيريوت وات دبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

فرص التدريب العملي: يستفيد طلاب جامعة هيريوت وات دبي من برامج التدريب العملي والتدريب الداخلي في دبي الإنسانية، والتي من شأنها تعزيز مهاراتهم وتوفير تجربة واقعية في بيئة عمل ديناميكية.

الرحلات الميدانية التعليمية وتبادل المعرفة: تعمل الشراكة على تسهيل مبادرات تبادل المعرفة والرحلات التعليمية، وتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من اكتساب المعرفة حول أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في القطاع الإنساني.

البحوث المشتركة والمشاريع المشتركة: يقوم الطرفان بتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تركز على أساليب التغليف المستدامة ومختلف الحلول المبتكرة. ويهدف هذا الجهد التعاوني إلى معالجة التحديات الرئيسية في المجال الإنساني من خلال أحدث الأبحاث وأساليب التنمية والتطوير.

استضافة وتنظيم الفعاليات: تشجع الشراكة الجديدة الجهود التعاونية في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات المختلفة مثل المؤتمرات الأكاديمية والمنتديات والزيارات الميدانية وورش العمل والندوات. وستكون هذه الأحداث بمثابة منصات لتبادل المعرفة وتعزيز الحوار وتحفيز الابتكار.

ومن المبادرات الرئيسية المنبثقة عن هذه الشراكة إطلاق برنامج التعبئة والتغليف من أجل الاستدامة، بمشاركة خبراء أكاديميين وقادة بارزين في الصناعة ومسؤولين حكوميين، وإشراك طلاب ومبتكرين عبر سلسلة من الأنشطة الأكاديمية. تشمل المكونات الرئيسية للبرنامج منتدى التغليف من أجل الاستدامة، المقرر عقده في 21 أكتوبر 2024، وهو عبارة حدث سنوي يجمع أكثر من 100 خبير لمناقشة وتطوير ممارسات التغليف المستدامة، ومسابقة التصميم التي تشجع الطلاب على ابتكار وإيجاد حلول عملية للحد من التأثيرات البيئية للتعبئة والتغليف، والتي تستمر من يونيو إلى أكتوبر 2024 لتتوج في عرض خاص يقدمه الفريق الفائز في قمة المناخ كوب29 في باكو، أذربيجان.

ومن المتوقع أن تسفر هذه المبادرة عن نتائج مؤثرة عديدة، بما في ذلك تطوير حلول التغليف المبتكرة التي من شأنها الحد من الآثار البيئية السلبية، وزيادة الوعي والفهم للممارسات المستدامة لدى جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى إقامة تعاون طويل الأجل، ورعاية جيل جديد من القادة البيئيين.

نبذة عن دبي الإنسانية:

دبي الإنسانية، التي كانت تُعرف سابقاً باسم المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، تُعد أكبر مركز إنساني في العالم. أسّسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2003 من خلال دمج مدينة دبي للإغاثة ومدينة دبي الإنسانية.

تعتبر دبي الإنسانية المنطقة الحرة الإنسانية الوحيدة غير الربحية والمستقلة، وهي تستضيف مجتمعاً متنوعًا من 80 عضواً بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والهيئات الحكومية الدولية، والشركات التجارية التي تعمل بشكل جماعي لتعزيز الجهود الإنسانية والإنمائية في مختلف أنحاء العالم.

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