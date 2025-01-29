أكد معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، أول مركز معتمد من جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A) في الشرق الأوسط، أن الإقبال الكبير الذي يشهده التسجيل في البرنامج الخاص بالشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة بنسخته السادسة، يؤكد أهمية هذه الشهادة في مملكة البحرين والمنطقة في تأهيل خبراء عالميين في مجال الأحجار الكريمة، وأشار المعهد إلى أنه يقدم هذا الشهادة وفقا لمنهج معتمد من جمعية (Gem-A) التي تُعَدُّ أعرق مزود عالمي لتعليم الأحجار الكريمة والمجوهرات في العالم بخبرات متراكمة تصل إلى 110 أعوام.

وذكر "دانات" أن الشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة باتت تحظى باعتراف واهتمام من كل الكوادر الساعية للحصول على شهادة موثوقة معتمدة من هيئة (Ofqual) البريطانية، واستخدام ألقاب مهنية مثل FGA ، المعترف بها عالميًا كرموز للتميز والخبرة في علم الأحجار الكريمة والتي تبرز الكفاءة والاحترافية، مما يعزز من فرص العمل والمصداقية في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج يعتبر أيضا خطوة ضرورية لمن يرغبون في متابعة دبلوم علم الأحجار الكريمة، إلى جانب منحه الخريجين فرصة الحصول على عضوية جمعية الأحجار الكريمة في بريطانيا العظمى (Gem-A)، إضافة إلى كون البرنامج فرصة مثالية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة عند شراء الأحجار الكريمة، مما يُجنبهم الوقوع في أخطاء مالية مكلفة.

وفي هذا السياق؛ قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نعتز بتوفير هذا البرنامج الذي مكّن عديدًا من الرواد العالميين في مجال الأحجار الكريمة من بناء مسارات مهنية ناجحة بفضل شهادة (Gem-A)، ونسعى جاهدين لوضع طلابنا من البحرين والمنطقة على الطريق ذاته نحو التميز والنجاح".

وذكرت جمشير أن الباب لا زال مفتوحا أمام الأفراد الراغبين في تعزيز خبراتهم ومهاراتهم في صناعة المجوهرات أو البدء بمهنة جديدة في هذا المجال إلى الانضمام إلى البرنامج، مشددة على القيمة العالية التي تضيفها شهادة (Gem-A) إلى مسيرتهم المهنية.

هذا ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في 20 فبراير 2025 ويمتد لمدة 16 أسبوعًا، بواقع مرة واحدة في الأسبوع، مما يوفر للمتدربين فرصة متوازنة للجمع بين التعلم والالتزامات الأخرى، ولمزيد من المعلومات حول البرنامج الخاص بالشهادة الدولية في علوم الأحجار الكريمة؛ يمكن الاتصال على الرقم: +973 38000428.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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