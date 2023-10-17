المنصة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاستحداث حلول دفع متطورة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دار التمويل (ذ.م.م)، المؤسسة المالية الرائدة في مجال الابتكار والريادة، عن أحدث إنجازاتها من خلال تفعيل منصة "آني" للمدفوعات الفورية المتطورة وتوفير التقنية لعملائها عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة.

ستساهم "آني" بتطوير عمليات الدفع التقليدية الى عمليات رقمية آنية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، وتفخر دار التمويل بتنفيذ أول عملية تحويل رقمية عبر منصة "آني" باستخدام تطبيق دار التمويل للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تحقيق رؤية دار التمويل بأن تكون في طليعة المؤسسات التي تواكب التطورات التقنية في القطاع المالي و المصرفي لضمان تقديم أفضل خدمة مستخدم لعملائها .

وقال السيد محمد القبيسي، مؤسس دار التمويل: "إن (آني) ليست مجرد منصة ولكنها تُمثِّل مستقبل منظومة المدفوعات المالية الرامية إلى توفير أحدث حلول الدفع للمتعاملين المحليين كافة وقيادة نمو التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتقدم بأحر التهاني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تدشين حقبة جديدة من خدمات المدفوعات وتمهيد الطريق أمام النمو والتطور المتسارع في الدولة".

كما تقدم السيد القبيسي بالتهاني لشركة الاتحاد للمدفوعات، قائلاً: "نهنئ الشركة على التزامها الثابت بتمكين عملية التحول والتطور الرقمي في القطاع المالي المحلي عبر إطلاق منصة (آني) للمدفوعات الفورية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

تُمكِّن منصة "آني" للمدفوعات الفورية المتعاملين من تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ في أي وقت وإلى أي حساب بنكي مشترك بالخدمة عن طريق رقم الهاتف المحمول داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستطيع عملاء دار التمويل الراغبين في الاستفادة من التقنية الجديدة التسجيل في منصة ( آني ) عبر تطبيق دار التمويل للهواتف المتحركة (FH Personal App).

بدوره، قال شينو توماس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى دار التمويل: "سواء رغبت في مشاركة صديقك في دفع فاتورة المطعم أو إدارة نفقاتك الشهرية، تلبي منصة (آني) احتياجاتك المالية بسهولة وكفاءة. نلتزم في دار التمويل بدعم هذه المبادرات حتى يحظى عملاؤنا بأفضل وأكثر الأدوات التقنية كفاءة".

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عن دار التمويل

دار التمويل هي شركة تمويل مقرها أبوظبي، تأسست في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004، وهي مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في التمويل التجاري للشركات والأفراد والخدمات المالية والاستثمارات.

يضم المساهمون الرئيسيون في دار التمويل رجال أعمال بارزون في الإمارات العربية المتحدة وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة وشخصيات مرموقة، وهي مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) تحت رمز المؤشر FH.