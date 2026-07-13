أبوظبي، في خطوة تعزز التكامل بين التنمية الاجتماعية والتعليم المتخصص، وقّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، بهدف تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في بناء قدرات الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي، ودعم مسارات التأهيل المهني للأخصائيين الاجتماعيين في الإمارة.

شهد مراسم التوقيع كل من معالي سارة يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، ومعالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ووقّع المذكرة سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي.

وتعكس المذكرة حرص الجانبين على توظيف الخبرات التعليمية والأكاديمية في خدمة أولويات القطاع الاجتماعي، من خلال تطوير برامج عملية تسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز أثر المبادرات المجتمعية في الإمارة.

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، والاستفادة من خبرات كلية الإمارات للتطوير التربوي في مجالات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تطوير مسارات تأهيلية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في أبوظبي أو الراغبين في الالتحاق بالمجال، بما يدعم جاهزيتهم للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي وفق المعايير المعتمدة لدى دائرة تنمية المجتمع.

كما تفتح المذكرة المجال أمام تعاون أوسع في المبادرات المجتمعية والتعليمية المشتركة، من خلال تطوير برامج وفعاليات وأنشطة مبتكرة تستند إلى أسس علمية وتربوية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الفئات المستهدفة. ويشمل التعاون أيضاً تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والبرامج المهنية، وإعداد مسارات لشهادات علمية متخصصة تعزز القدرات المهنية للمستفيدين.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: يمثل الاستثمار في الكفاءات العاملة في القطاع الاجتماعي ركيزة أساسية لتطوير منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي امتداداً لنهج الدائرة في بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الأكاديمية والوطنية، بما يسهم في توظيف المعرفة والخبرات المتخصصة لدعم أولويات التنمية الاجتماعية في الإمارة.

وأضاف سعادته: "ومن خلال هذه المذكرة، نعمل على تطوير برامج تدريبية وتعليمية ومسارات تأهيلية متخصصة تسهم في تمكين الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في القطاع، وتعزيز جاهزيتهم المهنية وفق المعايير المعتمدة لدى الدائرة، بما يدعم استدامة منظومة العمل الاجتماعي ويرسخ دور الكفاءات المؤهلة في خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة".

من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مي الطائي، مدير عام كلية الإمارات للتطوير التربوي: "تجسّد هذه الشراكة مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي نموذجاً للتكامل المؤسسي بين التعليم والتنمية الاجتماعية، وتؤكد دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد كفاءات مهنية قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية، والاستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر بكفاءة ووعي."

وأضافت سعادتها: "ننظر إلى هذه المذكرة بوصفها خطوة استراتيجية لتطوير برامج تدريبية وتعليمية متخصصة تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، وتسهم في تمكين العاملين في القطاع الاجتماعي بمهارات مهنية واجتماعية متقدمة، بما يعزز جودة الخدمات الاجتماعية ويدعم بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة في إمارة أبوظبي."

وتؤكد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية إلى جهودها في تطوير منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي، وبناء جسور تعاون فاعلة مع المؤسسات التعليمية المتخصصة، بما يخدم المجتمع ويدعم جودة الحياة في أبوظبي.

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عن دائرة تنمية المجتمع

تأسست دائرة تنمية المجتمع في عام 2018 بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تكرّس جهودها لتعزيز التنمية المجتمعية من خلال بناء أفراد ممكنين وأسر متماسكة. وتضطلع الدائرة بدور محوري في تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير التي تعزز من كفاءة الخدمات الاجتماعية، من خلال تبني النهج العلمي والدراسات والمسوحات والتحليل الشامل للبيانات الاجتماعية، وإشراك المؤسسات من مختلف القطاعات إضافة إلى أفراد المجتمع، بما يضمن تطوير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المجتمع. وانطلاقاً من رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، تعمل الدائرة على تصميم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات ذات الأولوية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، بما يرسّخ مبادئ التلاحم المجتمعي والشعور بالانتماء، ويسهم في تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.