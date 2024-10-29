أبوظبي: نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، سلسلة من الورش التعريفية للمشاركين الراغبين بالمشاركة في الدورة الثالثة من مبادرة "ويّاكم" والتي تهدف إلى إشراك الجمهور في تحديد الحلول المبتكرة للمواضيع الاجتماعية ذات الأولوية.

وتركّز الدورة الحالية على أفكار تتناول شريحة مهمة من مجتمعنا، هي فئة اليافعين والشباب، عبر ركيزتين رئيستين هما قضاء وقت نوعي مع العائلة وتعزيز الروابط الاجتماعية، والحفاظ على القيم والهوية الوطنية.

حيث يسهم الابتكار الاجتماعي في تحسين نوعية الحياة وتعزيز السعادة والرفاهية، ورفع كفاءة مختلف القطاعات، ومواكبة التغيرات المتسارعة، إضافة إلى تعزيز القدرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع، ومواجهة التحديات والبحث عن الفرص بشكل أكثر فعالية.

وتستقبل المشاركات عبر منصّة "ويّاكم" عبر تقديم وصف واضح للفكرة، بحيث يمكن للجميع فهمها، مع شرح لدور الفكرة في مواجهة التحدي، ووصف جميع الفوائد وأي تحديات قد تواجهها هذه الفكرة، بالإضافة إلى توضيح مدى إمكانية تنفيذها من الناحية التقنية، والوقت المتوقّع لتطويرها وتنفيذها، إلى جانب الكلفة المالية التقديرية واستدامتها على المدى الطويل.

تخضع جميع الأفكار المقدّمة إلى معايير تقييم محدّدة تبحث ملاءمة الفكرة ومدى صلتها بنوع المشكلة وملاءمتها للقطاع الاجتماعي، وإمكانية تنفيذها بناءً على الموارد المتاحة بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والعمليات وما إلى ذلك، إضافة إلى الجدوى المالية والتكاليف المرتبطة بها مقارنة بتأثيرها المحتمل ومدى استدامتها على المدى الطويل، وإلى أي مدى تحل الفكرة المشكلة المحددة، إلى جانب دراسة نقاط الضعف، وتقييم أصالة الفكرة وتميّزها وإمكانية توسّعها وتطبيقها خارج المجموعة المستهدفة.

ويحظى المشاركون بتقدير أفكارهم وحلولهم المبتكرة، وتتيح لهم المشاركة فرصة التواصل مع الأفراد والمختصّين وجهات الاختصاص، إلى جانب تحسين مهاراتهم في حل المشكلات والتفكير النقدي، وتمكّنهم هذه المشاركة من إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والحصول على جوائز قيّمة وحوافز ومكافآت.

وتدعو الدائرة الراغبين في المشاركة وتحقيق الأثر الإيجابي في إمارة أبوظبي، عبر تقديم الحلول المبتكرة التي لمعالجة التحديات المجتمعية، موعد تقديم الأفكار عبر "وياكم" ساري الآن حتى تاريخ 3 نوفمبر 2024 للمشاركة، عبر زيارة الرابط: wyakom.addcd.gov.ae.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

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