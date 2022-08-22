من خلال عقد تعاون مع مؤسسات أكاديمية متخصصة

أبوظبي: أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن عقد حزمة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية وشركاء متخصصين في مجالات الاختبارات بهدف رفع مستوى جودة خدمات الحصول على رخص مهني الرعاية الاجتماعية في إمارة أبوظبي. يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة في الإمارة وضمان تقديمها من قبل مهنيي أكفاء ومؤهلين.

وصرح سعادة مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن هذه الخطوة تمثل أهمية بالغة لتنظيم القطاع الاجتماعي، وترتبط بأتمتة عملية تقييم مهنيي الرعاية الاجتماعية الراغبين بمزاولة المهن الاجتماعية في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة ضمنت أهلية الخبراء المتخصصين المشاركين في المشروع وقيّمت جودة المحتوى المطور للاختبارات. وسيغطي المشروع فئات مهن الرعاية الاجتماعية في المجالات التخصصية التي حددتها الدائرة، والتي تشمل الأخصائي النفسي، المعالج النفسي، الأخصائي الاجتماعي، والمرشد في المجالات الاجتماعية.

الجدير بالذكر أنّ دائرة تنمية المجتمع أطلقت خدمة "ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية" في أبوظبي خلال العام 2020، وهي متاحة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" في سبيل تمكين مقدمي الخدمات الاجتماعية من الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم، بهدف تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ورفع جودة الخدمات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأكد العامري، تشمل إجراءات الحصول على الرخصة الخضوع لاختبارات الكفاءة والتحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات ومعايير التعليم والخبرة العملية المتوفرة عبر موقع الدائرة. موضحاً أن مدة صلاحية الترخيص تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر.

وأضاف، يتوجب على مهني الرعاية الاجتماعية الراغبين بالحصول على الترخيص أن يتمتعوا بمستوى معين من التعليم والخبرة لكل مهنة، وستعمل الدائرة على تقييم المؤهلات العلمية والخبرة العملية قبل منح الموافقة على طلبات الترخيص بشكل فردي خلال مدة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم

خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 6 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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