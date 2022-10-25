فعاليات وأنشطة متنوعة تعزز التلاحم المجتمعي

أبوظبي: أعلنت دائرة تنمية المجتمع وبالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة "لحظات أبوظبي" خلال الفترة من 11 نوفمبر ولغاية ديسمبر 2022 المقبل والتي تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي ستنطلق من "ساحة خليفة"، وتقام في مواقع عدة في أبوظبي والعين والظفرة.

وتهدف مبادرة "لحظات أبوظبي 2022" إلى تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين كافة شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة.

وتتضمن المبادرة حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية لأفراد العائلة كافة من مختلف الفئات والجنسيات والتي سيتم تنفيذها في كل من منطقة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، بدءاً من فعالية الاطلاق في ساحة مدينة خليفة، وتليها فعاليات في مختلف الأماكن في الإمارة مثل حديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد ومنطقة مصفح وحديقة الجاهلي في مدينة العين ومدينة الظنة في منطقة الظفرة.

وانعكاساً لالتزام كبرى الشركات بالمسؤولية المجتمعية، يسرنا التعاون مع الرعاة الرئيسيين كلاً من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وطيران الاتحاد، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة إثمار القابضة، ومدينة الظنة، وNMC للرعاية الصحية ومزارع العين، والذين يشكلون عاملاً مهماً في تحقيق أهداف المبادرة. إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين كلاً من دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وهيئة الزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، وكلنا شرطة، والشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص باعتبارهم شركاء اجتماعيين

في تقديم جميع أشكال الدعم بما يضمن تحقيق أهداف واستراتيجيات حكومة أبوظبي بإيجاد نوعية حياة أفضل وأكثر توازناً.

وتشمل الفعالية الأولى لانطلاق "لحظات أبوظبي" أيام 11 و12 و13 نوفمبر، عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الممتعة التي تبدأ من الساعة 4 عصراً لغاية 11 ليلاً؛ مثل الألعاب المنفوخة بالهواء وألعاب الكرات الكبيرة والترامبولين، فضلاً عن منطقة خاصة للأطفال الصغار، ولعبة الجينغا ورياضة كرة السلة ولعبة أكس أو والثعابين والسلالم. كما سيتمكن الحضور من اختبار مهاراتهم من خلال العديد من ألعاب المهارات الممتعة، ولمحبي التحدي يمكنهم اختبار لعبة المتاهة المائية وغيرها، بالإضافة للعديد من الهدايا المقدمة للمجتمع.

كما ستضم الفعالية مجموعة من العروض المميزة مثل عرض الفقاعات والرسم على الوجه، وإعصار البالون واستعراض السيرك وعروض سواي بوك وأليس في بلاد العجائب وعلاء الدين، بالإضافة إلى جلسات اللياقة الصحية.

وتشمل المبادرة على عدة أهداف، منها تحفيز مؤسسات القطاع الخاص والعام والقطاع الثالث على المشاركة ورعاية المجتمعات المحلية من خلال التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

#بياناتحكومية

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لمزيد من المعلومات حول مبادرة "لحظات أبوظبي"، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

هاتف: 055 1077949 / 0566651749

بريد: wael.sarieddine@viola.ae