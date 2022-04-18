· تستهدف مشاركة آلاف الأفراد لجمع البيانات حول مستويات النشاط البدني والرياضية

· لرسم صورة شاملة حول الأنشطة الرياضية والبدنية لتحقيق تطلع الدائرة في تكوين مجتمع نشط ومسؤول

أبوظبي: أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي استبيان الرياضة والنشاط البدني على مستوى الإمارة لدراسة أنماط الحياة وتوجهات واحتياجات الرياضة في المجتمع وسلوكياتها بهدف جمع المعلومات الضرورية لرسم صورة شاملة في وضع السياسات الداعمة للمنظومة الرياضية.

ويستهدف المشروع آلاف الأفراد من سكان الإمارة الذين تتجاوز أعمارهم 15 فما فوق لدراسة وتحليل مستويات ممارستهم للأنشطة البدنية، ومشاركتهم في الرياضية، ونوع المنشآت والملاعب التي يرتادونها لممارسة الرياضة، والعوائق المحتملة التي تحد من المشاركة في النشاطات البدنية.

وبهذا الصدد، قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون الاستراتيجية في دائرة تنمية المجتمع: "هناك فرص متعددة لأفراد المجتمع من كافة الأعمار للمشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية بإمارة أبوظبي، بدءاً من حضور الفعاليات العالمية الكبرى التي يتم تنظيمها في الإمارة، مروراً بارتياد المنشآت الرياضة وصالات اللياقة العامة والانضمام إلى مجموعات الرياضة المجتمعية".

وأضاف "من خلال التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، سيسعى قطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع إلى الاستفادة من نتائج الاستبيان لغرض التخطيط وتحليل الحاجة إلى التدخل في المستقبل، بالإضافة إلى استشراف المستقبل من خلال رسم صورة شاملة لتطوير الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للرياضة لما لها من فائدة كبيرة على أفراد المجتمع سواء على مستوى الصحية البدنية والنفسية أو على مستوى تلاحم وترابط المجتمع ككل ".

وتدعو الدائرة أفراد المجتمع للمشاركة في الاستبيان والذي لا يستغرق أكثر من خمس دقائق وذلك للاطلاع على توجهاتهم حول الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، والآليات التي يمكن من خلالها تشجيعهم على المزيد من أنماط الحياة الصحية والنشطة في أبوظبي، وستساهم الاستبانة في دعم منظومة الرياضة الرامية إلى رفع مستويات اللياقة والنشاط البدني وتحقيق "أهداف أنماط الحياة الصحية العشرة لمعيشة صحية" من منظمة الصحة العالمية.

وستقوم دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بتوزيع الاستبانة من خلال جميع القنوات المتاحة وعبر حسابات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.

وأكدت الدائرة أن كافة البيانات التي سيتم تقديمها ستكون سرية وسيتم استخدامها لأغراض البحث للمساهمة في الارتقاء بجودة حياة أفضل للمجتمع ككل، داعيةً الجميع إلى المشاركة في الاستبانة عبر الدخول إلى الرابط التالي: addcd.ink/36SO2ciAl-https://q

#بياناتحكومية

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عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في 2018 بهدف الإشراف على القطاع الاجتماعي في الإمارة وتنظيم نشاط مؤسساته المُمَكِّنة، بما يُفضي إلى توفير خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة، ويمكن لأي فرد من أفراد المجتمع الوصول إليها. وتنطوي أولوية الدائرة على تعزيز الوعي والمعرفة حول أبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الصلة بأبوظبي وسكانها، كما تلتزم بالمساهمة في ضمان حياة كريمة ومنتجة لجميع أفراد المجتمع بمختلف أطيافه ومكوناته.

وتعمل الدائرة مع 11 جهة من الشركاء في القطاع الاجتماعي بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: دار زايد للرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومجلس أبوظبي الرياضي، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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