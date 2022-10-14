تزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء

أبوظبي: أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن الاحتفال بـاليوم العالمي للعصا البيضاء، الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام يهدف للاعتراف بإنجازات وإمكانيات أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية وقدرتهم على المشاركة الفعّالة في مختلف نواحي الحياة فالعصا البيضاء هي أداة أساسية تمنح أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية القدرة على تحقيق حياة كاملة ومستقلة وبالتالي تعتبر رمزاً لاستقلالية الكفيف وقدرته على التنقل الآمن بالاعتماد على نفسه.

وتساهم هذه الاحتفالية في تعزيز دور ذوي الإعاقة البصرية في عملية البناء والتطوير تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وتعزيز المبادرات الرامية إلى توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب الهمم.

وأوضحت سعادة د. ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء يعبر عن حقّ أصحاب الهمم المكفوفين في العيش الكريم و المستقلّ ويعكس الاهتمام الوطني ويدل على الوعي المتنامي بأهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم المكفوفين في المجتمع وتأكيد حقهم في المشاركة ببناء المجتمع.كما يعبر هذا اليوم إلى عن أهمية ضمان توفير الأنظمة والأدوات والخدمات والترتيبات التي تعزز من قدراتهم، فضلاً عن إتاحة الفرص أمامهم كي يعيشوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد فاعلين يساهمون في بنائها وتقدمها.

وأشارت الهياس إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تسعى باستمرار إلى تعزيز الجهود الرامية إلى دعم أصحاب الهمم كافة من أجل دمجهم في مسيرة المجتمع، استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة عبر توفير كل ما يلزم لأصحاب الهمم من دعم وخطط عمل وآليات تنفيذ فعالة. ولفتت الهياس إلى أن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أطلقتها الدائرة بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية، تغطي جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم وتشمل أهم المجالات مثل الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والوصول الشامل الذي يضمن المشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية والممكّنات

وأشارت الهياس إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تعمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع 12 جهة حكومية رئيسية وبالتعاون مع مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي بهدف توعية المجتمع حول أصحاب الهمم من خلال المنظور الحقوقي مع التأكيد على أن مسؤولية دمج وتمكين أصحاب الهمم هي مسؤولية الجميع في إمارة أبوظبي، لتحقيق الهدف الأساسي من رسالة الدائرة وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.

ويذكر أن اليوم العالمي للعصا البيضاء مخصص لدعم أصحاب الهمم المكفوفين، حيث يهدف إلى نشر الوعي بحقوقهم، ومناقشة العزل الاجتماعي الذي يتعرضون له، بالإضافة إلى نشر التوعية وإرشاد الأفراد بكيفية مساعدة الكفيف في عبور الشوارع، وإبراز العصا البيضاء كرمز للإعاقة البصرية وإن حاملها لديه إعاقة بصرية لكنه يملك مهارات تمكنه من الحركة والتوجه بمساعدة تلك العصا التي توفر له الحماية في الطريق، ومن خلال نشر هذا الوعي وتلك الثقافة بين الأفراد سيتم تهيئة البيئة الأمثل لأصحاب الهمم المكفوفين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

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