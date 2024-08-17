تقديم خدمات صحية شاملة لجميع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم

تطوير مركز التميز للتوحد، وعيادات نمائية تخدم المجتمعات في مناطق مختلفة، ومناقشة تحسين وتطوير آليات التدخل المبكّر

حمد الظاهري: أصحاب الهمم يمتلكون القدرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز المشهد التنموي المزدهر في إمارة أبوظبي

شايستا آصف: نؤمن بأنّ الدمج الحقيقي يتمثل في تمكين جميع أفراد المجتمع وتعزيز دورهم وتحفيزهم على الإبداع للمساهمة في مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات

أبوظبي: وقعّت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، مذكرة تفاهم مع "بيور هيلث " أكبر مجموعة للرعاة الصحية في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين لتمكين ودمج أصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة، وتعزيز التمكين الوظيفي لأصحاب الهمم من خلال توظيف 100 فرد من أصحاب الهمم في قطاع الرعاية الصحية في بيور هيلث خلال العامين المقبلين.

كما ﺗﮭدف الاتفاقية إﻟﻰ دعم وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتطوير خدمات وبرامج داعمة وممكّنة لأصحاب الهمم وأسرهم؛ والعمل على تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في مجموعة من التخصصات الطبية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: "يشكّل أصحاب الهمم فئة مهمّة في مجتمعنا، ونحن نؤمن بأنّهم يمتلكون القدرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز المشهد التنموي المزدهر في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة "بيور هيلث" كخطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المجتمع ودورهم الكبير في تقديم الخدمات وتنفيذها على أكمل وجه في إطار تنموي ومستدام. مشيراً إلى أن الاتفاقية ستساهم في العمل على دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، لتقديم أفضل رعاية صحية ومجتمعية لهم، والتعاون في تعزيز تمكينهم ودمجهم في المجتمع التي تعتبر شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص وتكامل بين القطاعين الاجتماعي والصحي مما يتماشى مع مبادئ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2020، والتي تنص على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز وتطوير جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ".

وأكد سعادة الظاهري، أن الشراكة مع بيور هيلث تعكس المساعي التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع نحو تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، من خلال التعاون مع القطاع الخاص الذي يبذل العديد من المساهمات النوعية لدعم أجندة القطاع الاجتماعي، كما تعكس الاتفاقية تكاملية الأدوار بين كافة قطاعات العمل بما يخدم أصحاب الهمم وأسرهم ومتجمعهم.

وأضاف سعادته، إن دمج أصحاب الهمم في الحياة الاجتماعية والمهنية، يعد من أهمّ مؤشرات رقيّ وتقدّم المجتمعات، ويعكس العدالة والشمولية التي يتميّز بها المجتمع، ونحن في دائرة تنمية المجتمع لا ننظر إلى دمجهم باعتباره حقّاً من حقوقهم فحسب، وإنّما نؤمن بأهمية هذا الدمج في الاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير الرعاية الصحّية والاجتماعية المناسبة لهم، ما يسهم في ضمان تمكينهم وتمتّعهم بالحياة الكريمة، وتعزيز شعورهم بالأمان والانتماء إلى المجتمع. معرباً عن أهمية تطوير الأبحاث والبيانات الخاصة بأصحاب الهمم، ما يسهم في التعرف أكثر على احتياجات أصحاب الهمم، والتخطيط المدروس والفعّال للبرامج الداعمة تمكين هذه الفئة.

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث: "إن التزام بيورهيلث المتجدد بتعزيز الرعاية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يتماشى مع جهود دولة الإمارات الهادفة إلى بناء مجتمع مزدهر. وتأتي مذكرة التفاهم مع دائرة تنمية المجتمع، تأكيداً على دورنا الفعال مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لطرح مبادرات ومشاريع ذات تأثير إيجابي على صحة ورفاهية المجتمعات. ونحن ملتزمون بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها".

وأضافت آصف: ”نحن في بيورهيلث نؤمن بأنّ الدمج الحقيقي يتمثل في تمكين جميع أفراد المجتمع وتعزيز دورهم وتحفيزهم على الإبداع للمساهمة في مسيرة النمو والازدهار في الدولة. وفي إطار رؤيتنا الرامية إلى تطوير علم إطالة العمر، فإننا نحرص على تعزيز التنوع داخل المجتمع، ودعم السياسات والمبادرات الكفيلة بتمكين أصحاب الهمم وتفعيل مشاركتهم في كل القطاعات. وتقع هذه المسؤولية على عاتقنا من خلال توفير بيئة عمل شاملة توفر فرصاً متكافئة لجميع المواهب بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى الحفاظ على مجتمع متلاحم من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع".

وفي هذا الإطار، أطلقت "بيورهيلث" مبادرة "تمكين المواهب والقدرات" التي تهدف إلى تعزيز معايير الشمولية المؤسسية في المنطقة، وسيركز هذا البرنامج المتكامل على الشمولية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال تعزيز مشاركتهم في القطاع الصحي. وباعتماد مجموعة من الإجراءات والسياسات، ستساهم هذه المبادرة بتقدير جهود الموظفين وتوفير فرصٍ متكافئة للجميع.

ومن خلال هذه المبادرة، ستوفر "بيورهيلث" ساعات عمل مرنة، ومقاعد خاصة في الدورات التدريبية، وإنترنت يمكن الوصول إليه باستخدام التكنولوجيا المساعدة. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل "بيورهيلث" الاستثمار في تحسينات البنية التحتية مثل المنحدرات، ودورات المياه، ومحطات العمل المتطورة لضمان بيئة عمل مريحة.

كما تهدف المذكّرة إلى تطوير منظومة بيانات أصحاب الهمم وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة، والشراكة في تطوير وتقديم أفضل خدمات الرعاية المجتمعية لأصحاب الهمم التي تعزز العيش المستقل في المجتمع لأصحاب الهمم، وتشجيع البحث والابتكار في المجالات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى تطوير برامج التطوّع التخصّصي للكوادر المختصة بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وتوفير فرص تطوعية مخصّصة لهم في قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

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