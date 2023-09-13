أبوظبي: نظّمت دائرة تنمية المجتمع حملة تفتيش مشتركة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لمجموعة من دور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالحرائق، ومدى الجاهزية لتفادي وقوع الحوادث والتصدّي لها.

‎وأشارت الدائرة إلى أهمية هذا التعاون في وضع وتنفيذ خطة عمليات التدقيق والتفتيش المجدولة للتحقق من التزام دور العبادة باللوائح والسياسات المعمول بها في الدائرة، بالتعاون المشترك مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفق تنسيقٍ يسهم في تسيير جميع النشاطات والعمليات اليومية عن طريق المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ أفضل الاستراتيجيات والممارسات التي تضمن التطور المستدام في جميع عمليات التفتيش، إضافةً إلى التأكّد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالحرائق تفادياً لحدوث أية أضرار مدنية أو مخاطر ممكنة، بهدف حماية أرواح مرتادي دور العبادة وتجنيبهم أية حوادث أو أخطار.

وأشارت الدائرة إلى حرصها الدائم على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة، ومنها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، للعمل بكفاءة عالية على تنفيذ الإجراءات التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتجسّد رسالة الوطن في الحفاظ على الممتلكات والأرواح وحمايتها من المخاطر، ونشر ثقافة الوعي الوقائي من خلال كوادر مؤهّلة وتجهيزات متطوّرة وشراكة وتعاون مثمر.

‎وتعد دائرة تنمية المجتمع الجهة المنظمة لدور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، والتي تحرص بشكل دائم على تحسين جودة الخدمات المقدّمة لكافة المتعاملين، وتلعب دوراً استراتيجياً وحيوياً لضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين على مستوى إمارة أبوظبي.

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