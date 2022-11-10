تنظم الحوار الثالث ضمن سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي

أبوظبي: تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي الحوار الثالث من سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي، والتي تأتي هذا العام ضمن فعاليات مبادرة لحظات أبوظبي وتقام في ساحة مدينة خليفة يوم السبت المقبل الموافق 12 نوفمبر، وتتناول الحلقة موضوع: "الأسرة المعاصرة والقيم.. من هنا نبدأ"، ويعد الحوار امتداداً لجهود الدائرة في تعزيز ثقافة بناء أسرة ومجتمع متماسك، بهدف فهم التحديات الاجتماعية والمتغيرات الثقافية التي تؤثر على الترابط الأسري ودور الأسرة المتأصل في ترسيخ والحفاظ على القيم المجتمعية والثقافية في حياة أفراد المجتمع.

ويُركز الحوار على القيم النموذجية لتكوين الأسرة المعاصرة، مع استخدام مفهوم الابتكار الفكري الاجتماعي كأداة لتمكين وسائل وسبل توطيد العلاقات الأسرية لدى الأسرة المعاصرة، وتحديد التحديات والظواهر التي تؤثر بشكل مباشر على مراحل نمو الأسرة ودور الأهل بكل مرحلة بجميع احتياجاتها ومتطلباتها.

وبهذا السياق أكدت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: تواصل الدائرة سلسلة حوارات الابتكار الفكري الاجتماعي والتي تمثل منصة مهمة تستضيف من خلالها أهم الشخصيات الاجتماعية المتخصصة والمؤثرة المجال الاجتماعي من دول العالم، وذلك لطرح واستعراض أهم مستجدات ونتائج الدراسات العالمية المعنية بالترابط الأسري والتحديات التي تواجه الأسرة ومجتمعاتنا والتداعيات السلبية على منظومة القيم الاجتماعية والدينية والثقافية، وجدير بالذكر أنه هذه الحوارات تسلط الضوء على أهم الحلول الجذرية لمعالجة هذه التحديات من خلال إشراك الحضور من مختلف شرائح المجتمع واعطائهم الفرصة للتفكير بطرق مختلفة والمشاركة في طرح الحلول .

وأضافت الحوسني، يُعد الابتكار الاجتماعي من الأدوات المهمة في إيجاد الحلول الاجتماعية، ويأتي دور الدائرة بصفتها الجهة المسؤولة عن أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، لتحقيق رؤيتها في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، وذلك لضمان إرساء مجتمع متكامل ومتماسك في الإمارة.

وتجدر الإشارة بأن الجلسة الثالثة تتميز بأنها تقام لأول مرة بشكل حضوري وتأتي ضمن أنشطة فعاليات لحظات أبوظبي حيث تتيح للحضور التواجد والتفاعل مع الجلسة النقاشية، حيث تستضيف الدائرة في هذه الجلسة الدكتور خالد غطاس، الناشط في المنصات الرقمية من خلال نشر الوعي في مجالات متنوعة منها البحث العلمي والسلوك البشري وعلم النفس الإيجابي وصنع القرار والتنوع الثقافي، ويعمل غطاس على نشر أفكاره بطريقة التفكير النقدي وقدرته على تحليل تحديات الحياة من زوايا ومنظورات مختلفة.

ويأتي تنفيذ سلسلة حوارات الابتكار الاجتماعي نظراً لأهمية الابتكار في مساعدة جهات المجتمع المختلفة والجامعات والمدارس وغيرها من التوصل إلى وضع وسائل وطرق وحلول نوعية ومبتكرة تُسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية والتصدي لها، باعتبار أن الابتكار الاجتماعي يُسهم في حل القضايا والتحديات التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية.

وللحصول على المزيد من المعلومات أو التسجيل لحضور الجلسة زيارة المنصات الرقمية للدائرة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 7 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودار زايد للثقافة الإسلامية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.