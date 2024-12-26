شيخة الحوسني: "الفائزون قدّموا أفكاراً متميزة تعكس حسّهم الاجتماعي، ومهاراتهم في إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحدّيات الاجتماعية وترسيخ قيمنا وهويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الأسري"

ثلاث أفكار مجتمعية فازت في جوائز "وياكم" هي "سفراء القيم" و"يوم في حياة ذَوِينا" و"كنوز"

أبوظبي: كرّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ثلاثة فائزين بجوائز مبادرة "ويّاكم" لعام 2024، والتي تعد منصة رقمية مجتمعية رائدة تعمل على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة وتستقبل مقترحاتهم لمعالجة أهم التحديات المجتمعية المختلفة.

وركزت مبادرة "ويّاكم" هذا العام على استقطاب حلول للتحديات التي تواجه فئة الشباب واليافعين في محورين رئيسيين، هما: قضاء الوقت النوعي مع العائلة، والحفاظ على القيم والهُوية الوطنية.

وتأتي النسخة الثالثة في عام 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في الدورات السابقة، حيث بلغ إجمالي المشاركات أكثر من 500 فكرة قدمها أفراد المجتمع، وقد تم تفعيل عدد من الأفكار الفائزة، وباتت موجودة على أرض الواقع، ومن ضمنها مبادرة التطوع وخدمة كبار المواطنين في مستشفى "إن إم سي رويال" في مدينة خليفة، ومبادرة كشتة سياحية.

وفازت بالمركز الأول في عام 2024، مبادرة مبتكرة بعنوان "برنامج سفراء القيم" من تقديم سارة النهدي وحسين المنصوري، وهو برنامج توعوي يعمل على تمكين الشباب والمراهقين ليصبحوا نماذج ملهمة وسفراء للقيم الإماراتية الأصيلة، ويركز على غرس وترسيخ قيم أساسية مثل: الاحترام، والتسامح والعطاء والتعاون. ويطوّر البرنامج مهارات القيادة والتواصل، ويشجّع المشاركة الفعّالة في المشاريع المجتمعية.

وجاءت في المركز الثاني مبادرة "يوم في حياة ذَوِينا" التي قدّمتها ندى الحمادي، وتهدف إلى زيادة التفاهم بين الآباء وأبنائهم المراهقين. وتتيح المبادرة للمراهقين بدءاً من عمر 13 سنة فما فوق فرصة لمرافقة والديهم في مكان العمل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سنوياً، حيث يشاركونهم يوماً كاملاً في مهام العمل. وتساعد هذه التجربة المراهقين على فهم المسؤوليات والتحديات التي تواجه والديهم في الحياة اليومية، ما يسهم في تعزيز مشاعر الاحترام والتقدير. كما تعزز المبادرة تطوير مهارات التواصل والذكاء العاطفي لدى المراهقين، وتمكّنهم من استكشاف اهتماماتهم المهنية للمستقبل.

وحلّ في المركز الثالث تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، قدّمه كلّ من محمود سليمان وسارة حمدان وأمنية أحمد وسواله شافي. ويحمل التطبيق اسم "كنوز – رحلة البحث عن التراث والثقافة"، حيث يدعو أفراد الأسرة إلى خوض مغامرات أسبوعية مليئة بالتشويق في جميع أنحاء الإمارة، ويكلّفهم بحل ألغاز تقودهم لاكتشاف أماكن جديدة، ما يسهم في تعزيز فهمهم لثقافة الإمارة وتراثها وتعميق الارتباط بها، ويوثّق الروابط الأسرية.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: "تؤكد مبادرة "ويّاكم" أهمية مشاركة أفراد المجتمع في إحداث تغيير إيجابي، من خلال تسليط الضوء على أبرز التحدّيات الاجتماعية، وتقديم حلول اجتماعية مبتكرة من شأنها تعزيز جودة حياة مختلف فئات المجتمع. وقد قدّم الفائزون أفكاراً متميزة تعكس حسّهم الاجتماعي العالي، ومهاراتهم في إيجاد حلول مؤثّرة وناجحة تسهم في معالجة التحدّيات الاجتماعية وترسيخ قيمنا وهويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الأسري".

وأضافت: "نتطلّع إلى التعاون مع شركائنا من الجهات المعنية في مختلف القطاعات لتنفيذ تلك الحلول والأفكار المبتكرة التي قدّمها المشاركون، والتي ستساهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً ونمواً واستدامة".

وتتيح منصة "ويّاكم" لكافة أفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين، وزوار، اقتراح الحلول لعدة مواضيع تلامس جودة حياة الفرد والمجتمع. تنشر المنصة جميع الأفكار التي تجتاز معايير الفحص والأهلية، ليتم التصويت عليها من قبل كافة أفراد المجتمع المهتمين. وبعد الانتهاء من التصويت، يقوم خبراء في القطاع الاجتماعي بتقييم الأفكار التي حصدت أعلى عدد من الأصوات واختيار أفضل 3 أفكار مؤهلة للتنفيذ ومكافأة الفائزين.

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

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