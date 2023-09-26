الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الدورة الثانية من استبانة الرياضة والنشاط البدني، بهدف دراسة توجهات المجتمع فيما يتعلق بالرياضة والنشاط البدني، بهدف جمع المعلومات الضرورية لرسم صورة شاملة تساهم في وضع السياسات الداعمة لمنظومة النشاط البدني في الإمارة.

ويتضمن الاستبيان محاور رئيسية تشمل فهم النشاط البدني للمشاركين، والرضا عن المرافق الرياضية، والانطباع عن الفعاليات الرياضية، والتطلعات والتصورات العامة، وتأتي هذه الاستبانة استكمالا لجهود الدائرة مع الشركاء لفهم مستويات النشاط البدني لمختلف فئات المجتمع، وستسهم الأفكار والرؤى التي يتم جمعها، بشكل فعّال في توجيه وتطوير المبادرات بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات المجتمع.

وبهذا الصدد، صرّح سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: "لقد حظي استبيان الدورة الأولى باستجابة إيجابية من مختلف فئات المجتمع، تمت دراسة وتحليل نتائجه للتعرف على أنماط السلوك الرياضي والأنشطة البدنية التي يعتمدها أفراد المجتمع في أبوظبي، وفهم مستويات نشاطهم وأهدافهم لتحقيق اللياقة البدنية."

وقال البلوشي: "تعمل الدائرة دوماً على تحديد احتياجات المجتمع فيما يتعلق بأنماط الحياة الرياضية والنشاط البدني، لأنّه يساعدنا في تشكيل مستقبل الرياضة في الإمارة، وتعزيز مستويات النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتتضمن الدورة الثانية من الاستبيان إضافة محور فرعي لتحليل النشاط البدني لفئة الأطفال، استناداً إلى نتائج الدورة الأولى من الاستبيان، حيث يمكن لأولياء الأمور مشاركة أبنائهم في الإجابة على الاستبيان".

ومن جانبه، أكد سعادة طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي على أهمية اطلاق الدورة الثانية من استبانة الرياضة والنشاط البدني، لما توفره من نتائج مهمة تدعم جهود الحكومة في تعزيز أسلوب الحياة النشيط، وجعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية لدى الأفراد، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي ومختلف الجهات المعنية ستتمكن من الاستفادة من مخرجات واحصائيات وأرقام الاستبانة لتطوير وتحسين السياسات والإجراءات والفعاليات والمناسبات المجتمعية المختلفة، وصولاً إلى أعلى مستويات جودة ورفاهية الحياة للمجتمع.

ومن جانبها قالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: "ستشكل نتائج هذا الاستبيان والذي سيشارك فيه المركز للسنة الثانية على التوالي في التعرف على حجم ممارسة النشاط البدني في الإمارة بالإضافة إلى فهم المستوى المعرفي والمعتقدات لدى المجتمع فيما يخص الرياضة والنشاط البدني وارتباطهم الوثيق بالصحة."

وأضافت الهاجري: " كون المركز هو الجهة المعنية بتعزيز منظومة الصحة العامة والصحة الوقائية في الإمارة سيقوم المركز باستخدام هذه النتائج في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الصحة العامة الخاصة بتعزيز النشاط البدني والتي تهدف إلى الوقاية من الأمراض المزمنة ومقاومة الأمراض المعدية وتحسين الصحة النفسية والجسدية ومشاركة الجهات لتحقيق رؤيته نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة."

والجدير بالذكر أن استبيان الرياضة والنشاط البدني يتماشى مع الدور الذي تؤدّيه دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظّمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ويدعم مهمة الدائرة المتمثلة في تعزيز أسلوب حياة نشط للجميع. وستساهم مخرجاته في تحديد مجالات التحسين بشكل استباقي، وإجراء تغييرات تعتمد على البيانات في سياسات وبرامج النشاط البدني، وذلك بهدف تعزيز الرفاهية ورفع جودة الحياة في المجتمع.

ويمكن للجميع المشاركة في الاستبيان عبر الموقع الإلكتروني التالي: (×××)، علماً بأن آخر موعد للمشاركة في الاستبيان 4 ديسمبر 2023.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 4 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان.