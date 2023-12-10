الإطار مصمّم ليكون أداة تنظيمية توفّر تعريفاً واضحاً لجودة الخدمة، ما يعزز ترابط السياسات والتحسينات الممنهجة

يهدف إلى تبنّي ثقافة تمنح الأولوية للخدمات عالية الجودة والشفافية من خلال معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات العالمية

أبو ظبي: أطلقت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، إطاراً مبتكراً لتقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية "ريادة"، وهو إطار عمل يهدف إلى إرساء منظومة شاملة لتقييم جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة ويعزّز التزام الدائرة بتحسين خدمات القطاع الاجتماعي وضمان جودتها.

وقد صُمّم هذا الإطار ليكون أداة تنظيمية توفّر تعريفاً واضحاً لجودة الخدمات، ما يسهم في تعزيز السياسات والتحسينات الممنهجة بين دائرة تنمية المجتمع ومختلف الجهات والهيئات المعنية بالقطاع الاجتماعي، إلى جانب تمكين تقييم منشآت الرعاية الاجتماعية لمختلف أنواع الخدمات.

ويهدف الإطار إلى تعزيز ثقافة تمنح الأولوية للخدمات عالية الجودة من خلال معايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات العالمية، علاوة على إنشاء منصة مستدامة وقوية للتحسينات المستمرة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية وضمان تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير.

وسيتم البدء في تطبيق إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية في ديسمبر من عام 2023 على جميع مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة أبو ظبي بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث والبالغ عددهم أكثر عن 90 مركز، والذي سيساهم في تطوير قاعدة بيانات لمنشآت الرعاية الاجتماعية في الإمارة وفهم الوضع الحالي لأداء هذه المنشآت في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية. حيث ستركز الدورة الأولى من الزيارات التقييمية على بناء القدرات ضمن القطاع الاجتماعي من خلال اشراك مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية ورفع الوعي بمتطلبات الإطار ضمن ورش تدريبية، ووضع خطط تحسينية مبنية على نتائج التقييم تهدف للارتقاء بجودة الخدمات.

وتشمل خدمات الرعاية الاجتماعية جميع الخدمات التي يتم تقديمها لشريحة كبيرة من المجتمع وتشمل أصحاب الهمم، الأسر، النساء والفئات الضعيفة. وتتضمن هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر خدمات الرعاية اليومية والاستشارات والعلاجات النفسية والأِسرية، خدمات الإيواء والخدمات الرقمية والهاتفية ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار قال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تلعب دائرة تنمية المجتمع دوراً محورياً بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، ويأتي إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية "ريادة" تماشياً مع أهداف الدائرة، وتأكيداً على التزامها بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أعلى المعايير، بما يُسهم في تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبو ظبي".

وأضاف: "حرصنا على صياغة إطار تقييم الجودة وفق أفضل المنهجيات والمعايير، بهدف تقييم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، والتأكيد على التزام دائرة تنمية المجتمع بمعايير الجودة المحددة ضمن خمسة محاور رئيسة تتضمّن القيادة والحوكمة، والسلامة، والفعالية، والتركيز على المستفيد، والاستدامة"

نهج قائم على البيانات

ويتميّز إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية "ريادة" بأنه يجمع مجموعة من معايير الجودة التي تمّ تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما سيتيح لدائرة تنمية المجتمع تحديد جودة الخدمات الاجتماعية من خلال التقييمات الميدانية، بما يشكّل خطوة رائدة نحو تحقيق التميز في تقديم الرعاية الاجتماعية في أبوظبي.

ويتيح الإطار أيضاً، إجراء تقييم شامل للخدمات وتحديد التحسينات اللازمة والمستهدفة والمستمرة حيث يلزم. و يتم تصنيف منشآت الرعاية الاجتماعية ضمن مستويات أداء الجودة بناءً على نتائج التقييم.

كما يعدّ إطار تقييم جودة خدمات الرعاية الاجتماعية "ريادة" عنصراً رئيساً ضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لدى الدائرة والتي من شأنها تأكيد التزام الدائرة بالتميز في تقديم الخدمات، وتشمل هذه المبادئ التركيز على المستفيدين ووضع احتياجاتهم ورفاهيتهم في صميم جهودها؛ والإدارة الجيدة والفعالة التي تضمن وجود هياكل وأنظمة تنظيمية فعالة؛ والثقة والشفافية بين مقدّمي الخدمات والمستفيدين؛ والتحسينات المستمرة لترسيخ ثقافة التطوير المستمر لمعايير الخدمة؛ والابتكار والاستدامة من خلال تسخير التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية المستدامة طويلة الأجل.

ويعكس الإطار مساعي التميّز في قطاع الرعاية الاجتماعية في أبوظبي، ما يؤكّد على حرص الدائرة والتزامها الثابت بتعزيز منظومة رعاية اجتماعية قوية وخاضعة للشفافية وللمساءلة، تضع المستفيدين في صميم تركيزها وجهودها، وتضمن حصول جميع أفراد المجتمع على نوعية حياة عالية الجودة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 4 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة أبوظبي للإسكان.

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