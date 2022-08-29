مبارك العامري: الأتمتة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين الراغبين بالحصول على رخصة مزاولة المهنة

أبوظبي: تعاونت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مع شركة بروميترك العالمية والمختصة في أتمتة وتقديم الاختبارات في المجال المهني لأتمتة اختبارات الكفاءة المهنية التي تقدمها الدائرة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم الاختبارات بشكل دوري وبعدد أكبر من مراكز التقييم المحلية والعالمية، مما سيسهل إجراءات الترخيص ويجعلها تتمتع بجودة وكفاءة عالية، حيث سيتمكّن المتقدمون من إجراء الاختبار في إحدى مراكز الشركة تمهيداً لاستكمال إجراءات حصولهم على الرخصة. ويبلغ عدد مراكز الاختبارات التي سيتمكن المهني من عقد الاختبار فيها لما يقارب 3000 مركز موزعة في 160 دولة حول العالم.

وقال سعادة مبارك العامري المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة، إن التعاون مع شركة عالمية متخصصة في التقييم المهني وذات خبرة في عقد الاختبارات المتخصصة يعكس مدى حرص الدائرة وسعيها المستمر في العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لمتعامليها، حيث تعتبر هذه الخطوة إضافة إيجابية في تطوير العمل، لاسيما أن هذا التعاون يتيح لنا اعتماد نموذج الاختبار الرقمي لتقييم المهنين بصورة موحدة وعلى أسس ثابتة وبمعايير أوسع، مع تبسيط إجراءات الترخيص وضمان أهلية والتزام المرشحين، كما سيمكننا ذلك من تقديم خدمات أفضل لفئات المجتمع المستفيدة من الخدمة.

وأضاف العامري، استهدفت عملية أتمتة اختبارات الكفاءة لمهني الرعاية الاجتماعية مراحل مختلفة مع شركاء خارجيين وداخليين تشمل وضع المعايير وتطوير الأسئلة تبعا لها لجميع فئات مهني الرعاية الاجتماعية التي ترخصها الدائرة بالإضافة إلى مراجعة الاختبارات المطورة من قبل مختصين في المجال وإجراء العديد من عمليات التشغيل التجريبية.

ولضمان الاستعداد الكامل للاختبارات والاعداد لها من قبل المرشحين المهنيين المقدمين على الرخصة قامت الدائرة بتطوير دليل مستخدم لتوجيه المتقدمين على الاختبار. حيث يغطي الدليل المجالات التالية: مقدمة موجزة عن امتحانات دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، قائمة بجميع المهن التي تشملها الامتحانات ومتطلبات الترخيص الخاصة بها، كيفية التسجيل في الامتحان، توقيت الاختبارات، محتوى الاختبار وأنواع الأسئلة، طريقة استلام نتائج الامتحانات وقائمة المراجع للتحضير للامتحان.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم

خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

ويندرج تحت الدائرة 4 جهات تابعة وهي هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية "إيواء"، وهيئة الرعاية الأسرية، كما وتعمل الدائرة مع 6 جهات من الشركاء في قطاع التنمية المجتمعية بأبوظبي لتحقيق الأهداف المنشودة، وهم: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.