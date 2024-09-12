أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي اليوم عن بدء التسجيل في المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية "نمو"، الذي يهدف إلى تعزيز تكوين الأسر واستقرارها، وذلك تماشياً مع "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة" والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. ويأتي البرنامج كجزء من الجهود المستمرة للدائرة لتعزيز الترابط الأسري ودعم الشباب المقبلين على الزواج والأسر حديثة التكوين من مواطني الإمارة.

وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل خلال جلسة خاصة نظمتها الدائرة بحضور عدد من الشركاء والإعلاميين وكبار المسؤولين في الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج. ويشمل برنامج "نمو الأسرة الإماراتية" مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم للأسر في مختلف مراحل تكوينها، ابتداءً من قرار الزواج وحتى تحقيق الاستقرار الأسري. وقد تم تطوير المبادرات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المختلفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: "يسعدنا اليوم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج "نمو الأسرة الإماراتية". نحن نؤمن بأن تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، وهذه المبادرات تعكس التزامنا بتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفف من الأعباء المالية والاجتماعية." وأضاف معاليه: "برنامج “نمو الأسرة الإماراتية" يستند إلى قيمنا الأصيلة المستمدة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى لدعم الشباب المقبلين على الزواج بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم."

تفاصيل المبادرات:

سلفة الزواج الميسّر: تقدم هذه المبادرة سلفة زواج بدون فوائد بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم، تُمنح للمواطنين المقبلين على الزواج كما سيكون بإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة .

تقدم هذه المبادرة سلفة زواج بدون فوائد بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم، تُمنح للمواطنين المقبلين على الزواج كما سيكون بإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة تمديد إجازة الأمومة للأمهات العاملات في القطاع الخاص : تتيح هذه المبادرة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة الحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة الأمومة في القطاع الحكومي، مما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن .

تتيح هذه المبادرة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة الحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة الأمومة في القطاع الحكومي، مما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن الزيارات المنزلية للأمهات والآباء الجدد: تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد خلال فترة ما بعد الولادة، مما يساعدهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة ويُسر .

تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد خلال فترة ما بعد الولادة، مما يساعدهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة ويُسر المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً : تقدم هذه المبادرة مساعدات إيجارية تصل إلى 75،000 درهم سنويا للمتزوجين حديثا لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة .

تقدم هذه المبادرة مساعدات إيجارية تصل إلى 75،000 درهم سنويا للمتزوجين حديثا لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى أربع سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة خصم من قيمة القرض السكني: تمنح هذه المبادرة خصماً مالياً يصل إلى 30 ألف درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الأطفال الرابع والخامس و40 ألف عند ولادة الطفل السادس، وذلك لتخفيف التكاليف على الأسر .

تمنح هذه المبادرة خصماً مالياً يصل إلى 30 ألف درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الأطفال الرابع والخامس و40 ألف عند ولادة الطفل السادس، وذلك لتخفيف التكاليف على الأسر تمديد فترة سداد القرض السكني : تتيح هذه المبادرة للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الأطفال الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسعة سنوات، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عليهم .

تتيح هذه المبادرة للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الأطفال الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسعة سنوات، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عليهم الزيارات المنزلية : تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد في منازلهم من خلال زيارات دورية يقوم بها مختصون ومهنيون إلى منازل الأسر، لتقديم التوجيه والدعم اللازمين للأمهات والآباء، مما يسهم في تعزيز رفاهية الأسرة وضمان سلامة الأم والطفل وتوفير بيئة صحية ومطمئنة للنمو.

الشعار الجديد: التزام بدعم الأسر الإماراتية في كل مرحلة

وقد تم الكشف عن الشعار الجديد لبرنامج "نمو الأسرة الإماراتية" خلال نفس الجلسة الخاصة. ويعكس الشعار الجديد، المستوحى من كلمة نمو، التزام البرنامج الراسخ بدعم الأسر الإماراتية في مختلف مراحل حياتها، بدءًا من اتخاذ قرار الزواج، مرورًا بمراحل التكوين الأسري، وصولاً إلى تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم والمبادئ الأصيلة.

ويعبر الشعار أيضًا عن الإيمان العميق بأهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ويمثل رؤية متكاملة نحو مستقبل يتسم بالمزيد من الدعم والرعاية للأسر، من خلال مبادرات مبتكرة تسعى إلى تسهيل حياة الأسر الإماراتية، وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات، ودعمها في بناء مستقبل مستدام لأبنائها وأجيالها القادمة.

التقديم والتسجيل: فرصة للاستفادة من المبادرات

تدعو دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرات المتاحة إلى التقديم عبر منصة مِديم الإلكترونية، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بكل مبادرة وتقديم طلباتهم. للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني medeem.gov.ae

نبذة عن دائرة تنمية المجتمع:

تأسست دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عام 2018، بهدف تنظيم ورقابة القطاع الاجتماعي عبر وضع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والأنظمة التشغيلية والتنفيذية، لضمان رفع جودة حياة أفراد المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من خلال تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة والكفاءة تلبي احتياجات كافة الفئات. وتسعى الدائرة إلى تعزيز الوعي والمعرفة وإيجاد حلول اجتماعية مبتكرة لأبرز التحديات والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية.

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