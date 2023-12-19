مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يؤكد أن الدائرة تسارع الخطى لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصنع مستقبل دبي الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً في الحياة الرقمية

دبي، ناقش المشاركون في ملتقى الموارد البشرية الرابع للعام الجاري 2023 والذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"مستقبل التحول الرقمي للموارد البشرية".

وركز المتحدثون خلال الملتقى الذي تم تنظيمه افتراضياً، وشارك فيه المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي، على أفضل الحلول الرقمية المطبقة عالمياً في مجال الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في دعم الجهات الحكومية في دبي، وتمكينها من إدارة مواردها البشرية بكفاءة، وتعزيز قدرات موظفي حكومة دبي وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات المستقبل، إذ أن الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية، سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر، وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات.

وأكد سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تسارع الخطى لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصنع مستقبل دبي الرقمي الرائد، وترسيخ مكانتها نموذجاً ملهماً في الحياة الرقمية، من خلال توفير الحلول الرقمية والإدارة الفعالة للبيانات لتعزيز مهارات الموظفين وتحفيزهم ومشاركتهم، ولتمكين الدائرة من اكتساب ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق مؤشرات الريادة في قطاع الموارد البشرية، إذ تركز استراتيجية الدائرة 2023 ــ 2026، على تطوير قنوات ووسائل تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي والأتمتة المتقدمة.

وقال سعادته إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أطلقت العديد من المشاريع التي تسهم إسهاماً مهماً في التحول الرقمي للموارد البشرية في حكومة دبي، من أبرزها مشروع تخطيط القوى العاملة الذي يهدف لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة والمواهب لضمان الاستعداد والمرونة، والتأكد من جاهزية حكومة دبي في مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، وكذلك مشروع هندسة وظائف حكومة دبي، الذي يهدف لتصميم بنية تحتية للموارد البشرية توفر أسساً لممارسات الموارد البشرية للدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، وكذلك مشروع قياس إنتاجية القوى العاملة، وهو نظام متكامل ومستدام يعتمد على التقنية ويقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، مما يسهل عليها جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة.

وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص كذلك على التعرف على التجارب الناجحة، وعلى أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي للموارد البشرية، إذ تزخر دولة الإمارات بالعديد من هذه التجارب المتميزة، ومنها تجربة دبي الرقمية، وجمارك أبوظبي، اللتان تطبقان أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي للموارد البشرية، وطوعتا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بآليات العمل.

وتحدث خلال ملتقى الموارد البشرية، الدكتور إبراهيم الخاجة مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حيث أكد على أهمية وضع الإستراتيجية للتحول الرقمي ومن ثم التعرف على احتياجات الكوادر البشرية وبعد ذلك الحصول على أحدث التكنولوجيات لإستخدامها في عمليات التحول الرقمي، مع الحرص على أن تكون الإجراءات المتبعة متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إنه من الضروري اختيار التقنيات الحديثة في عمليات التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية، والمتطابقة مع الميتافيرس، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، والتي يمكن تطويرها وتحديثها مستقبلاً، ووضع بنية تحتية تقنية قوية ومستدامة، وفقاً للإحتياجات الواقعية لأي جهة حكومية.

وأضاف أن التقنيات الحديثة وفرت حلولاً ناجحة لعمليات الموارد البشرية، إذ مكنت من تحويل الكثير من الأعمال الروتينية إلى الروبوتات، وأتاحت الفرصة للموظفين للتفكير الابتكاري، وأدت التقنيات إلى العدالة في عمليات التقييم والترقيات والتي تتم بناء على مدخلات وبيانات دقيقية، تؤدي إلى نتائج ايجابية على بيئة العمل وحياة الموظفين، إذ سهلت التقنيات على الموظفين جميع الأمور وجعلتهم يشعرون بالراحة والسعادة، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

ومن جانبها تحدثت السيدة علياء المهيري، مديرة إدارة خدمة العملاء في هيئة دبي الرقمية، في مداخلتها خلال الملتقى عن "الكفاءات الرقمية"، وقالت إن القيادة الرشيدة تحرص على رقمنة الحياة في دبي، وأن دبي الرقمية بالتعاون مع شريكائها الاستراتيجين، خاصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عملت وما زالت تعمل على اطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في العالم الرقمي.

وقالت إن هناك العديد من المشاريع التقنية الناجحة التي تم اطلاقها ومشاريع أخرى جاري العمل عليها تمهيداً لإطلاقها قريباً ومن أبرز هذه المشاريع إطار الكفاءات الرقمية، ومنصة مهارات دبي، والكفاءات الرقمية للجميع.

وبدوره تحدث السيد عاصم الخاجة، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عن "تطبيقات التحول الرقمي للموارد البشرية في حكومة دبي"، وأشار إلى التعاون الاستراتيجي مع دبي الرقمية في إطلاق العديد من المشاريع التقنية التي تخدم قطاع الموارد البشرية في الجهات الحكومية في دبي، والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من الدراسات والأبحاث التي أجراها مركز بحوث الموارد البشرية في الدائرة لخدمة المورد البشري في دبي.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودبي الرقمية، يتعاونان في العديد من المشاريع التقنية الحالية والمستقبلية التي تخدم الموارد البشرية في دبي، ومن أبرزها هندسة وظائف دبي، وقياس إنتاجية القوى

العاملة، والتي تهدف للإرتقاء بالموارد البشرية وتعزيز مكانة القوى العاملة وتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل.

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