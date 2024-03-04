يرمي المشروع إلى:

• مواءمة النموذج التشغيلي وأُطُر العمل مع الاتجاهات العالمية في إدارة الموارد البشرية

• تطوير مجالات الموارد البشرية وقدرات الخبراء والمختصين بصورة مستدامة

• تحديد إطار جديد للموارد البشرية لحكومة دبي وأولوياتها الاستراتيجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن إطلاق مشروع "تمكين إدارات الموارد البشرية" وهو أحد أبرز مشروعاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وتطوير منهجيات تمكين وتطوير الكوادر البشرية بما يسهم في الارتقاء بجودة وتميُّز منظومة العمل المؤسسي.

وجاء إطلاق المشروع استكمالاً لسلسلة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتحقيق التحول على صعيد قطاع الموارد البشرية الحكومية. وشهد إطلاق المشروع حضور ومشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية ورؤساء الأقسام في دوائر حكومة دبي المستهدفة بالمشروع.

أهداف طموحة

يتبنى المشروع التحول الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية وتعزيز اداورهم من خلال عدداً من الأهداف الطَموحة، من ضمنها؛ مواءمة النموذج التشغيلي وأُطُر العمل المتّبعة مع أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، تطوير أدوار الموارد البشرية وقدرات الخبراء والمختصين في هذا القطاع، وتحديد إطار جديد للموارد البشرية لحكومة دبي وأولوياتها الاستراتيجية.

40 جهة حكومية

يشمل نطاق المشروع إدارات الموارد البشرية في أكثر من 40 جهة حكومية، ويركز على ضمان جاهزية الجهات لتطبيق النموذج التشغيلي الذى سيتم اعتماده بالتعاون ومشاركة تلك الجهات، وسُبُل تطويره والارتقاء بكفاءته ومرونته، وتعزيز حوكمة وممارسات الموارد البشرية سعياً للوصول الى مستويات الكفاءة المؤسسية المستهدفة.

543 من كوادر الموارد البشرية

يشارك في مرحلة التقييم 543 من كوادر إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، وضمان مشاركة كافة الفئات على مختلف المستويات الوظيفية.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "استلهاماً من التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في المضي قُدُماً بمسيرة التنمية المستدامة، تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق برامج تعزيز رفاه العنصر البشري لكونه المورد الأهم. ويمثل مشروع «تمكين إدارات الموارد البشرية» خارطة طريقٍ لمشاريع تحفيز وتأهيل كوادرنا، وتزويد الإدارات بالأدوات الداعمة لحوكمة نماذجها التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية. ونسعى من خلال المشروع إلى تعزيز فعالية إدارات الموارد البشرية، وترسيخ مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كنماذج يُحتذى بها في كفاءة الاستثمار في العنصر البشري. ونتطلع لمشاركة مُخرجاته مع مُختلف إدارات الموارد البشرية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل المؤسسي."

منهجية واضحة للتنفيذ

بدورها، أكَّدت إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، أن مشروع "تمكين إدارات الموارد البشرية" يتبنى منهجية تنفيذ واضحة، تشمل تحليل النتائج الأولية والمقارنات المعيارية، وتقييم إدارات الموارد البشرية والكوادر ، ودعم ومتابعة مسارات التنفيذ. وأوضحت بن خاتم أن التنفيذ المُمَنهج للمشروع يتيح إعداد خطط عملية لتعزيز تجربة الموظف ، والارتقاء بالإنتاجية والمرونة والتنوع والشمولية.

خارطة طريق شاملة

يتميز مشروع "تمكين إدارات الموارد البشرية" بتبنيه خارطة طريق تغطي كافة أدوات تطوير الموارد البشرية، وتشمل؛ الهيكل التنظيمي الأمثل للموارد البشرية، النموذج التشغيلي للموارد البشرية، نموذج نضج الموارد البشرية، بالإضافة إلى خطط التطوير الفردية. كما تتضمن مخرجات المشروع؛ إطار تشغيلي مرن لتمكين إدارات الموارد البشرية وإعداد مهارات وكفاءات مستدامة لإدارات الموارد البشرية الحكومية.

يُذكر أن "تمكين إدارات الموارد البشرية" يمثل أحدث مشاريع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في مسار التحوُّل في إدارة الموارد البشرية الحكومية، والذي يشمل أيضاً تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية، ومن ضمنها "تعزيز تجربة القوى العاملة" و"التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة".

#بياناتحكومية

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