تستعرض دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حلولها الرقمية وتقنياتها المخصصة لتحسين تجربة الموظفين وتطوير الأداء المؤسسي، وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة دبي في معرض جيتكس جلوبال GITEX Global 2024 الذي انطلق يوم أمس (14 أكتوبر) ويستمر لغاية 18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف الدائرة من خلال تواجدها في النسخة الرابعة والأربعين من هذا الحدث العالمي، إلى تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات والمؤسسات المشاركة، وتعزيز التعاون والابتكار في مجال الموارد البشرية. بالإضافة إلى تعريف الزوار والمشاركين بتطبيق "مهامي"، الذي كانت قد أطلقته في نسخة "جيتكس 2023" وجرى تطويره هذا العام بهدف تسهيل عمل موظفي الدائرة، وإنجاز المهام بكفاءة أكبر وبما يضمن توفير الوقت والجهد. كما ستسلّط الضوء على منصة "الاستفسارات القانونية العسكرية" التي أطلقتها الدائرة لتقديم الآراء القانونية المتعلقة بهذا المجال على موقعها الرسمي.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "نسعى من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2024 إلى المضي قُدُماً في مواكبة أحدث التطورات الرقمية والذكية، تماشياً مع أهداف الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقها. وتطمح الدائرة إلى تقديم الحلول والتقنيات المبتكرة في مجال الموارد البشرية، تجسيداً لحرصها على انتهاج مسارات التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير كافة السبل التي تُسهم في تمكين العنصر البشري".

وأوضح سعادته بأن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً لتأهيل المورد البشري لقيادة العمل الحكومي في المستقبل، مؤكداً بأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تطوير مهارات وكفاءات الكوادر العاملة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى جعل مدينة دبي المدينة الأكثر جاهزية لاحتضان التغيرات التكنولوجية العالمية.

تطبيق "مهامي"

وتستعرض الدائرة ضمن جناحها مجموعةً من الحلول والبرامج المبتكرة، وذلك تحت مظلة "دبي الرقمية" ومؤسستي "حكومة دبي الرقمية" و "دبي للبيانات والإحصاء" التابعتين لها. ومن أبرز تلك الحلول والخدمات؛ تطبيق "مهامي" لإدارة المهام اليومية للموظف، والذي أدخلت الدائرة تحديثاتٍ جديدة عليه خلال هذه النسخة.

ويتيح التطبيق العديد من الخدمات والخصائص التي تُسهّل عملية التواصل بين الموظفين، إذ يوفّر خاصية عمل مجموعات للتواصل، وإدارة المشاريع، من خلال التواصل المباشر بين العاملين على المشاريع. كذلك، يُمكّن المسؤولين المتابعة اليومية الآنية لموظفيهم بدايةً من رئيس القسم، أو مدير الإدارة، أو المدير التنفيذي، وكذلك المدير العام للدائرة الذي يتيح له التطبيق المتابعة والتواصل مع مرؤوسيه.

منصة "الاستفسارات القانونية العسكرية"

وستسلط الدائرة الضوء على منصة "الاستفسارات القانونية العسكرية"، التي تُعد بوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية على الموقع الرسمي للدائرة، حيث تتيح الاستجابة بسرعةٍ وكفاءة لمُختلف الاستفسارات الواردة، وتمثّل أداةً رقمية مبتكرة، تسهِّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية.

كما تتيح هذه المنصة، خدمات الرد على الاستفسارات حول تشريعات الموارد البشرية العسكرية، وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها عبر توفير قاعدة بيانات مرجعية، فضلاً عن إمكانية الاحتفاظ بالآراء القانونية في قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في الحالات المماثلة.

وتأتي مشاركة الدائرة في المعرض استمراراً لمساعيها في استخدام التقنيات المتطورة، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من مزاياها المبتكرة في دعم وتطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية في دبي وتحسين أداء كوادره، وتسريع إجراءات تقديم خدمات الدائرة وتسهيلها.

-انتهى-

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