التعريف بالتخصصات المستقبلية التي تحتاجها دوائر حكومة دبي في مجال الهندسة ضمن سلسلة مبادرات برنامج طموحي الخاص بالإرشاد المهني والأكاديمي

دبي، نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اليوم ورشة "هندسة المستقبل"، بهدف توجيه وارشاد الشباب من الكفاءات المواطنة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحكومي وخاصةً في مجال الهندسة.

وقد قدمت الورشة المهندسة/ شما القاسم مدير الحوكمة الرقمية في إدارة أمن المعلومات والمطابقة في قطاع الإبتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا ".

وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، وذلك ضمن مبادرات برنامج طموحي للإرشاد المهني والأكاديمي، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمعني بتأهيل جيل واع ومستعد لمواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية، وبناء قدرات الشباب المواطنين في مجالات مختلفة، وتوجيههم للتخصصات ذات الأولوية في المستقبل في سوق العمل في حكومة دبي.

كما هدفت ورشة "هندسة المستقبل"، والتي شارك فيها نحو 30 طالباً من كلية التقنيات العليا من الجنسين، إلى تعريف الطلاب والطالبات من أبناء الإمارات على حاجة سوق العمل لتخصصات هندسة الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات التي تعد من التخصصات المستقبلية المهمة التي تؤثر في مجالات مختلفة مثل الصحة، الاقتصاد، التعليم، الاستدامة، المدن الذكية وغيرها.

وأكدت سعادة منى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن حكومة دبي تولي أهمية كبيرة للتخصصات الهندسية التي تعد من أكثر التخصصات التي تحتل مكانة كبيرة في سوق العمل.

وقالت إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تحرص على إعداد أبناء الإمارات الإعداد المناسب لوظائف المستقبل، ورفع جاهزيتهم من خلال برامج الارشاد المهني لتنمية المواهب وإدارتها، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة العمل الحكومي.

وأضافت أن تخصصات الهندسة، تعد من أفضل التخصصات المطلوبة، خاصة بعد الثورة الصناعية الرابعة، ومن أبرزها: تخصص هندسة البرمجيات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات الضخمة، ونظم المعلومات الإدارية، والروبوتات، والأمن السيبراني، وغيرها من التخصصات الهندسية.

من جانبها قالت السيدة/ شما الحميري مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الطلب على تخصصات المستقبل، سيكون كبيراً، خاصة التخصصات المتعلقة بالحاسب الآلي والبرمجيات وهندسة الروبوت.

وأضافت أن هندسة البرمجيات تعد أهم تخصصات المستقبل لأن معظم الأعمال تعتمد بشكل كبير عليها، والبرمجة هي أحد التخصصات المستقبلية والأكثر طلبا والتي تنتشر الآن بشكل كبير وفي معظم القطاعات، وكذلك الأمر بالنسبة لهندسة الذكاء الاصطناعي فهو مستقبل العلوم والصناعات والوظائف، حيث أصبح العالم يعتمد على الحاسب الآلي في تشغيل مختلف التخصصات العملية، مشيرة إلى أن نسبة استخدام الروبوت ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع الأعمال الطبية والصناعية.

هذا وقد ركزت شما القاسم خلال ورشة "هندسة المستقبل" على أهمية تطوير المهارات التقنية لدى الشباب المواطنين من خلال مسارات تعليمية وشهادات متعددة تتماشى مع سوق العمل المستقبلي.

وتحدثت عن تجربتها مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا؛ حيث أكدت مدى أهمية أن يكون الطالب نشط في المشاركة في البحوث والندوات للنجاح المهني في المستقبل من خلال تعزيز تنمية المهارات والتواصل والنمو الشخصي لبناء مسيرة مهنية ناجحة وتلبية المتغيرات المتسارعة في إمارة دبي.

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