ـ المدير عام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يؤكد حرص الدائرة على رعاية الموهوبين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم

دبي: تشرف دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، في دورته الحادية والعشرين والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، وتحمل المنصة شعار " مواهب المستقبل".

ويشارك مجلس تنمية الموارد البشرية الاماراتية بدبي ضمن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وإلى جانبه عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.

وأكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير عام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وإلهامهم لتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على الارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الإصطناعي.

وقال سعادته إن قيادة دولة الإمارات تحرص أشد الحرص على رعاية الموهوبين في جميع المجالات، وتقدم لهم كل ما ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم، مشيراً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على بناء قاعدة قوية من المواهب الوطنية في مختلف القطاعات، واستقطاب أفضل الخبرات إلى دبي بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي للمواهب.

وأضاف سعادة عبد الله الفلاسي أن الإمارات أصبحت حاضنة للعقول والمواهب ونموذجاً في هذا المجال، وتؤمن ايماناً راسخاً بدور الشباب الإماراتي في التغلب على التحديات وصناعة المستقبل، إذ تهدف رؤية الإمارات لترسيخ أسس البيئة المثلى لإستقطاب المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع.

وأوضح سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدائرة تحرص على توفير قاعدة مهارات قوية ومستدامة تلبي تطلعات إمارة دبي المستقبلية، وذلك في ضوء توجه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها ودورها باعتبارها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا، وفي هذا الإطار فقد أطلقت الدائرة العديد من المبادرات بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف بناء قدرات المواطنين وتأهيلهم للوظائف النوعية، والتخصصات النادرة والمهمة في القطاع الحكومي.

وأشار سعادته إلى أن معرض رؤية الإمارات للوظائف يحظى بأهمية خاصة، كونه يرسم للشباب الإماراتي ملامح أكثر وضوحاً نحو تحقيق طموحاتهم المهنية، ويوفر فرصة مثالية لأبناء الإمارات من الجنسين للتعرف على مستجدات سوق العمل، والوظائف المستقبلية، ويمثل كذلك فرصة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب.

البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي

تتيح دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دبي الرقمية، البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، التي تتيح العديد من الشواغر الوظيفية المتوفرة لدى دوائر حكومة دبي، كما تتيح للباحثين عن عمل الاطلاع على الوظائف المعروضة، والتقدم للوظيفة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

تقييم الكفاءات

توفر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في منصة حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، أخصائيين لتقييم الكفاءات، وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمقبل على العمل من التعرف على إمكاناته ومهاراته، إذ تقيم الدائرة مركزاً كبيراً لتقييم الكفاءات، بالإضافة إلى مركز الارشاد المهني الذي يوجه الطلبة إلى الاختصاصات التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

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