تشارك دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الرابع، المقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات"، تحت شعار "أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام"، والذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية في جزيرة الحديريات، ضمن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية دعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار الأسري في المجتمع، وترسيخ ثقافة البناء السليم للأسرة، وتحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات والطاقات البشرية والكوادر المتميزة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة.

وأشار المستشار العبري إلى المبادرات النوعية التي أطلقتها دائرة القضاء لدعم برامج التوجيه الأسري وتمكين الأسر من حل خلافاتها، وتجاوز الصعوبات التي قد تواجهها بأساليب مبتكرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الهادفة إلى تحقيق التماسك والتلاحم المجتمعي ابتداء من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس بناءه.

إلى ذلك، يُعرف جناح الدائرة في الملتقى الجمهور والزائرين على منظومة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة، ويقدم لهم خدمات الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، ويوفر تجربة استثنائية للأطفال خلال استضافتهم في واحة الاستقرار النفسي للطفل.

كما يتيح الجناح للزوار حضور عدد من ورش التوعوية والتثقيفية، ويعرفهم بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ودوره في رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، مع التركيز على التوعية بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية الحد من آثارها.

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