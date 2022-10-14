أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الطاقة في ابوظبي مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الامارات، وذلك في إطار مساعي الدائرة إلى تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي بما يضمن تطوير الأداء الحكومي، في ظل تسارع وتيرة التحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة حالياَ.

وقع مذكرة التفاهم كلاً من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الامارات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توحيد جهود دائرة الطاقة ومجلس الأمن السيبراني من أجل تطوير واستخدام تقنيات حديثة قادرة على تعزيز القدرات الأمنية الرقمية لقطاع الطاقة في الإمارة، وسيعمل الطرفان من خلال الاتفاقية على تبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبادل البيانات حول المخاطر الأمنية التي يشهدها العالم الرقمي وتزداد وتيرتها بتسارع التقنيات الحديثة.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، حرص الدائرة على ضمان أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لحماية بياناتها وشبكاتها من التهديدات السيبرانية، وتجنّب الخسائر التي قد تترتب عن أي عمليات اختراق أو هجمات رقمية.

وأضاف سعادته أنه مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية تتزايد خطورة الهجمات الرقمية، مما يشكل تحدياً للأفراد والمؤسسات، وبالتالي يجب العمل من أجل درء تلك المخاطر التي يحملها الفضاء الرقمي لحماية قطاعاتنا المختلفة ومنها قطاع الطاقة.

وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستعقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني، وذلك من أجل تمكين الخبراء والفرق العاملة من الجانبين من تبادل الأفكار والمعلومات والتجارب، والاطّلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني.

من جانبه عبَّر سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الامارات عن سعادته بالتعاون والشراكة بين مجلس الأمن السيبراني ودائرة الطاقة في ابوظبي الذي ياتي في إطار جهودنا لتطوير استراتيجية شاملة للأمن السيبراني وتاسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، ونشر هذه الثقافة على مستوى المؤسسات والأفراد.

وأوضح الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة كدائرة الطاقة في أبوظبي بحيث تكون قادرة على توفير الحماية الرقمية بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم وفعال.

وقال سعادته إن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهودنا لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن السيبراني، بما يعود بالنفع على بلادنا وسائر دول المنطقة.

وسيتعاون الطرفان على تطبيق معايير الأمن السيبراني في قطاع الطاقة في أبوظبي، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية لردع الهجمات الالكترونية والوقاية منها وتقديم الاستجابة الفورية عند تعرّض أي منشأة للهجمات الالكترونية أو عمليات الاختراق.

كما تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مشاركة المعلومات حول انتشار البرامج الضارة، وتسليط الضوء على الحلول الواعدة في مجال أمن المعلومات، إلى جانب المشاركة في بناء البرامج التوعوية والتعليمية والبحوث العلمية التطويرية الحديثة للتقنيات، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والزيارات المتبادلة، والتنسيق من أجل تنظيم جلسات التدريب المتعلّقة بالأمن السيبراني في كافة القطاعات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات والتعليمات التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات.

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