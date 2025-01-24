منصور إبراهيم المنصوري:العديد من النظم الصحية عالمياً تواجه تحديات تتعلق بمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا وعدم التكامل في الإجراءات والبيانات.

منصور إبراهيم المنصوري : دائرة الصحة-أبوظبي تتطلع إلى مشاركة المعرفة والخبرات وبناء القدرات، والتعاون مع رواد القطاع عالمياً للاستفادة من تجربتها الرائدة

دافوس: بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وفي إطار مشاركة وفد دولة الإمارات بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي انطلقت أعماله اعتباراً من 20 يناير الجاري بدافوس، بسويسرا، وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي، المنظمة الدولية غير الربحية الرائدة في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.

جاء ذلك بحضور أيضاً معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومن جانب المنتدى، ألويس تسفينغي المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتعد مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.

ومن خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، ستساهم دائرة الصحة – أبوظبي في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية. وبفضل امتلاكها لأحد أكثر النظم الصحية ذكاءً وكفاءةً حول العالم، وما تتميز به من بنية تحتية رقمية متطورة وبيانات متقدمة وتطبيقات متنوعة للذكاء الاصطناعي، ستوفر أبوظبي منصة لتبادل المعرفة والخبرات القيّمة، مما يساهم في تحقيق التحول في مفهوم الرعاية الصحية من النموذج التقليدي القائم على العلاج بعد الإصابة بالمرض، إلى نموذج يعتمد على التنبؤ والوقاية، ويحقق أفضل استفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة والتحول الرقمي الشامل ومواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا.



وفي هذا السياق، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري: "تواجه اليوم العديد من النظم الصحية عالمياً تحديات تتعلق بمواكبة التطور المتسارع في التكنولوجيا، وعدم التكامل في الإجراءات والبيانات، الأمر جعلنا في أبوظبي حريصين على تأسيس منظومة صحية ذكية ورائدة عالمياً، تتكامل كافة جوانبها من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الواقعية، والتي تمكّننا من التنبؤ باحتياجات الصحة المتغيرة للسكان والتعامل معها. ونظراً إلى عدم اعتماد هذا النهج التقدمي على نطاق واسع حول العالم بعد، نتطلع في دائرة الصحة – أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى مشاركة المعرفة والخبرات وبناء القدرات، والتعاون مع شركائنا من رواد القطاع عالمياً للاستفادة من تجربة أبوظبي الرائدة، وسنستعرض خطة متكاملة لإنشاء قواعد بيانات شاملة لصحة السكان وبنية تحتية رقمية متطورة لأنظمة الرعاية الصحية، تشمل دراسات عملية وتطبيقات سريرية."

وقال ألويس زوينغي، المدير التنفيذي لـ المنتدى الاقتصادي العالمي "بوصفها رائدة في مجال الصحة الرقمية، تحقق أبوظبي رؤيتها نحو نظام صحي يركز على الرعاية الشخصية والوقائية. ويقوم نجاحها على قواعد بيانات متكاملة للسكان تشمل المعلومات الجينية، والسمات الظاهرية المرتبطة بالبيئة المحلية، وأنماط الحياة. ويتيح هذا النظام رؤى واسعة على المستويين الكلي والجزئي، ابتداءً من عوامل خطر السمنة في مناطق محددة، وصولاً إلى دور الجينات الفردية في تحسين مخرجات الرعاية الصحية. نأمل أن تُستنسخ هذه الرؤى والأساليب من رحلة أبوظبي نحو تحقيق هذا النظام الصحي الذكي، بدعم من الحوار الدولي عبر مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة لمنتدى الاقتصاد العالمي، سنسعى لتسريع تبني هذه التجربة الثرية حول العالم."

-انتهى-

#بياناتحكومية