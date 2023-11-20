لتعزيز إمكانات إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع أكاديمية ربدان، المؤسسة التعليمية الحكومية، ومؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، المؤسسة الطبية الأكاديمية الدولية المرموقة. وتعكس هذه الخطوة التزام الدائرة بصقل مهارات مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الرعاية الصحية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان استدامة الجاهزية للطوارئ وإدارة الأزمات في القطاع من خلال تبادل المعرفة ومشاركة الموارد في مجال إدارة الطوارئ الصحية.

وعبر مذكرة التفاهم، تهدف دائرة الصحة – أبوظبي لضمان مرونة القطاع وجاهزية منظومة الرعاية الصحية الوطنية للاستجابة للحالات الطارئة الناشئة من خلال الاستمرار بتبني التقنيات السباقة، وصقل مهارات الكوادر البشرية، وتوقع التحديات المقبلة.

ووقع الاتفاقية الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وحمد عبدالرحمن الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في أكاديمية ربدان، وكريستين بيتش، نائب الرئيس والمدير القانوني في مؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، خلال فعالية احتفالية أقيمت في المقر الرئيسي للدائرة.

وسعياً لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية، سيعمل أطراف الاتفاقية على صقل مهارات القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية وضمان جاهزية المؤسسات للاستجابة للأزمات والطوارئ، إلى جانب تطوير القدرات، وضمان الاستعداد عبر إتاحة فرص التدريب والبحث والتطوير، وإقامة ورش العمل والمؤتمرات والندوات، إضافة لتبادل المواد العلمية، والدراسات، والمعلومات، ورفد الطلاب ببرامج المنح الدراسية ضمن العديد من المجالات. وعلاوة على ذلك، سيقدم جميع الأطراف فرص التعليم الفريدة والتخصصية في مجال إدارة الحالات الصحية الطارئة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: "نلتزم في دائرة الصحة – أبوظبي بتوطيد علاقات تعاون وثيقة مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم أكاديمية ربدان ومؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد، سعياً لتوحيد جهودنا معاً لتعزيز جاهزية الإمارة للحالات الصحية الطارئة. ويعكس هذا التعاون حرصنا في الدائرة على ترسيخ دعائم قطاع صحي متأهب لمختلف تحديات المستقبل. وعبر هذه الشراكات، نهدف إلى تأسيس بيئة مثمرة يعمها التعاون والتكاتف بين مقدمي الرعاية الصحية لضمان استعدادهم بأفضل شكل ممكن للاستجابة المباشرة للحالات الصحية الطارئة وضمان قدرتهم على تلبية الاحتياجات الصحية عند ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ. ولا شك أن مثل هذه الجهود تساعد الدائرة على ترسيخ تميزها في الاستعداد للطوارئ، الأمر الذي يضمن صحة وعافية المجتمع خلال الأزمات الصحية".

من جانبه أكد حمد عبدالرحمن الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في أكاديمية ربدان، على أهمية هذا التعاون في تعزيز منظومة الجاهزية الصحية في امارة أبوظبي ودولة الامارات العربية المتحدة، مُشيراً الى أن الأكاديمية ستُكرّس كافة إمكانياتها من قدرات تقنيّة وخبرات فنية وكوادر متخصصة لتحقيق الغاية المرجوة من هذه الشراكة ضمن مساعيها الهادفة لدعم جاهزية الجهات الوطنية واستعداداتها في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وقال الدكتور غريغوري سيوتون مدير قسم طب الكوارث في مركز بيث إزرائيل ديكونيس الطبي وأستاذ مساعد في طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد ورئيس الرابطة العالمية لطب الكوارث والطوارئ: "نتطلع إلى هذا التعاون المثمر الذي سيعمل على تمكين قسم طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة هارفارد لدعم المبادرات المبتكرة التي يتم تنفيذها في أبوظبي في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ. وسنعمل من خلال اتفاقية الشراكة جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة - أبوظبي وأكاديمية ربدان لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات من أجل مواصلة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ في الإمارة."

يشار إلى أن أكاديمية ربدان تأسست في عام 2013 كمؤسسة تعليمية حكومية في أبوظبي. وتدعم جهود التنمية والتطوير في الدولة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات السلامة والأمن والدفاع والاستعداد للطوارئ وإدارة الأزمات. وتقدم الأكاديمية تجارب تعليمية استثنائية للطلاب، تجمع بين التدريب الأكاديمي والمهني ضمن بيئة تعليمية عملية.

وتعد مؤسسة أطباء كلية الطب بجامعة هارفارد واحدة من أكبر مؤسسات الأطباء في "نيو إنغلاند"، وتقدم الرعاية رفيعة الجودة للمرضى حول العالم مع امتلاكها أكثر من 2200 مقدم رعاية، بدعم من بحوثها الطبية السباقة.

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نبذة عن دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة على سبيل المثال وليس الحصر تحديد استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي في ما يختص بتكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

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