الشارقة: ضمن أجواء حافلة بالإبداع والتميُّز في الملتقى السنوي الثاني لموظفيها، أطلقت دائرة الشارقة الرقمية الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة، كاشفةً عن رؤيتها ورسالتها اللتين تعكسان توجّهها الاستراتيجي في تمكين التحوّل الرقمي لإمارة الشارقة، وترسيخ الابتكار كركيزة أساسية لمسيرة الدائرة.

وجاءت الهوية المؤسسية الجديدة لتواكب التطلعات المستقبلية للإمارة، وتترجم رؤية الدائرة المتمثّلة في تحقيق "إبداع رقمي محوره الإنسان"، ورسالتها التي تجسّد التزامها الراسخ بقيادة التحوّل الرقمي في الإمارة من خلال تصميم حلول استباقية تركّز على الإنسان، موظّفةً أحدث التقنيات والبيانات الذكية بهدف تعزيز جودة حياة الأفراد، وتطوير الخدمات المقدَّمة لهم بما يلبّي احتياجاتهم.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية "تمثّل الهوية المؤسسية الجديدة للدائرة انطلاقة جديدة لمسيرة ركيزتها الابتكار تنسجم مع طموحات القيادة الرشيدة في تمكين تحوُّل رقمي محوره الإنسان"، مشيراً إلى أن الرؤية الجديدة للدائرة تعكس حرصها على الارتقاء بالخدمات الرقمية في إمارة الشارقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحقيق رؤية الإمارة لمستقبل ذكي ومتميّز.

وأشاد سعادته بالجهود المميزة لموظفي الدائرة على مدار العام الماضي، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه كل موظف في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وداعياً إلى مواصلة العمل الجادّ لدعم وتسريع عجلة التحوّل الرقمي للإمارة، وصولاً إلى تعزيز ازدهار المجتمع ورفاهيته، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

من جهتها، أكدت سعادة المهندسة لمياء الشامسي، مديرة دائرة الشارقة الرقمية أن "إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يشكّل نقطة تحوُّل مهمة في مسيرة الدائرة نحو تحقيق رؤية مستقبلية تقوم على نهج الابتكار والاستدامة، وتقديم حلول رقمية مبتكرة وفعّالة ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الإمارة".

وخلال الملتقى، تم تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الدائرة على مدار العام الماضي، وتكريم اللجان والفرق التي أشرفت على إنجاز المشاريع الاستراتيجية المتميزة. ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الدائرة على تحفيز التميُّز والإبداع في مختلف مجالات العمل.

وتحرص دائرة الشارقة الرقمية على تنظيم لقاء سنوي لموظفيها، وذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز التواصل والتفاعل معهم، وترسيخ روح الانتماء المؤسسي لديهم، ما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها، حيث شهد الملتقى أنشطة تفاعلية هدفت إلى تعزيز روح الفريق وثقافة العمل المشترك.

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